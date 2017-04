Galerii! Tallinn Music Week pani salajasel kontserdil garaažides püsti korraliku räpimöllu

Esimesena astus Maakri tänava garaažide vahele püsti pandud hänglas üles Taani-Aafrika päritolu räppar Black Daniels ja tema produtsent Shield, kes on ühendanud enda muusikas drum 'n' bass'i ja räppimise, et luua ülienergilisi kontsertelamusi. Ja nii ta oli! Black Daniels tõi Maakri tänava hoovi paksult rahvast täis ja andis kaasakiskuva live'i, mis ka tagasihoidlikumad ja uimased eestlased kaasa kiskus.

Muide, peale Black Daniels'i soolokarjääri on ta ka Skandinaavia üks juhtivaid bassimuusika MCsid. Mees astus samal ööl üles ka TMW hip-hopi ürituse laval.

Teisena üllatas rahvast magamata ja väljaspool Eestit ohtralt esinemisi andnud kodumaine räppar Tommy Cash, kes sobis veoki lavale garaažide vahele esinema lausa ideaalselt. "Ega see mingi Anne Veski kontsert ei ole," kostis mees lavalt, kui nägi, et eestlasi on raskem käima tõmmata kui välismaalasi. Loomulikult ei pidanud need, kes tema pärast kohale tulid, sugugi pettuma, sest live oli tasemel ja räppar täitis lava ihuüksi suurepäraselt oma võõra, mitte-eestlasliku natuuriga ära.

