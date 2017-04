Mama June lõpuks rahul: olen saavutanud oma ideaalkaalu

Lisaks kaalulangetamisele läbis Honey Boo Boo ema ka rinnaoperatsiooni ning kõhuplastika. Mama June muutis ka täielikult oma toitumist ning teeb nüüd regulaarselt trenni. «Ma olen nii palju vaeva näinud, et alla võtta ning oma elustiil tervislikuks muuta. Tunnen, et olen lõpuks ka välispidiselt see inimene, kes ma alati seespidiselt olnud olen,» tunnistab naine.

Mama June'i imelisele muutumisele saab pilgu peale heita videost: