Intervjuu Ksenija Baltaga: milline muusika tõmbab kaugushüppaja trennis käima?

Ksenija tunnistas intervjuus, et tema kuulab muusikat seinast seina: «Minu jaoks on põhiline, et mingi konkreetne pala mind kõnetaks. Nii kuulan ma rokki, poppi, rnb'd, klassikalist muusikat ja muud».

Trennis lähtub sportlane sarnasest põhimõttest. Olenevalt sellest, kuidas ta ennast tunneb ning millest hetkel vajaka on, valib ta oma muusika. «Kui olen uimane, siis kuulan kindlasti rokki. Mulle meeldib rohkem vanakooli rokk. Näiteks lood «Edge of Seventeen» ja «Eye of the Tiger».

Kas ja millist muusikat Ksenija vajadusel ise looks, kuuled videost!