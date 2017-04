Video: Liis Lemsalu avaldas, millega ta tegeleks, kui ta ei oleks laulja

Liis astus Venus Clubis toimunud vastuvõtul üles oma bändi uuenenud koosseisuga ning intervjuus Elu24-le tunnistas ta, et iga muutus on tema jaoks esialgu hirmuäratav, kuid seniajani on ta näinud julgete otsuste positiivset mõju oma hilisemale elule.

Muusika tegemisest ei väsi lauljanna tänu inimestele, kellega ta muusikat loob: «Muusikat on põnev luua kui sul on õiged inimesed ümber. Tegelikult on hea klapp ju igas eluvaldkonnas oluline, et midagi ära teha.»

Kui Liis ei laulaks, siis suure tõenäosusega läheks ta jälle kooli. «Läheksin vast uuesti kooli. Mida aga täpselt õppima... Seda ei oska ma öelda, mind huvitavad mitmed asjad,» lausus lauljanna.