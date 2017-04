Jaagup Kreem hakkas bändi tegema selleks, et naisi saada

Jaagup rääkis loo sellest, kuidas sündis Terminaatori legendaarne lugu «Karmen». «Selle loo idee sain Eesti, minu absoluutse lemmikmodelli, Karmen Kassi pealt,» rääkis Jaagup. «Me sattusime tulema koos, ühe lennukiga, USA-st ja lennuk jäi hiljaks. Öises lennujaamas saime tuttavaks. Täielik loll, nagu ma olin, küsisin, kas ta on mannekeen, mille peale sain vastuseks, et ei, olen supermodell. Lennujaamas oli suur, maast laeni Lancome'i pilt, kus Karmen oli peal – pidin häbi pärast maa alla vajuma».

Karl-Erik uuris, kas vastab tõele, et Jaagup hakkas bändi tegema selleks, et naisi saada. «Hea on muidugi sellise kahemeetrise kõrval rääkida, aga ma olin väikesena suhteliselt lühikest kasvu. Mul oli aga samuti tähelepanu vaja ja nii see läks», tunnistas Jaagup.

Autosõit kulmineerus kelgumäel. Erilist kelguilma küll polnud, aga kuna Jaagup kelgutas viimati 11 aastat tagasi, kutsus Karl-Erik ta ka kelgule.