Kas mänguriarvuti saab kokku panna vähem kui 600€ eest?

Level1 veergudel oleme arvuteid kokkupannes kasutanud Arvutitarga veebipoodi, kuna tegu on pikalt turul olnud kohaliku ja kompetentse firmaga. Uut raali soetades soovitame osta kõik jupid ühest poest - juhul, kui riistvaraga peaks ilmnema probleeme, siis saab need kiiremini lahendatud.

Alustame arvuti protsessorist, milleks valisime Inteli uhiuue neljatuumalise Pentium G4560, mis jookseb 4,5 Ghz-il. See maksab kõigest 62,50€, kuid on jõudluse poolest võrdväärne kaks korda kallima i3 protsessoriga.

Kõikide arvutijuppide laitmatuks koostööks on vajalik ka emaplaat. Inteli kõige uuemad protsessorid (Kaby Lake seeria) vajavad 200-kiibistikul põhinevat emaplaati. Kuna meie valitud Pentium G4560 ei ole väga nõudlik protsessor, siis ei pea emaplaat maksma sadu eurosid, vaid piisab ka kõige lihtsamast B250 emaplaadist. Neid on valikus mitu, kuid otsustasime ASRock B250M-HDV mudeli kasuks, millel on olemas kõik meile vajalikud omadused (ja isegi rohkem). Emaplaadi maksumuseks on 72€.

Lisaks protsessorile on arvuti toimimiseks vajalik ka operatiivmälu. Alates 2016. aastast on mälustandardiks DDR4 ning see on vajalik ka meie raali jaoks. Selleks, et olla arvutiga samaaegselt internetis, dokumente vormistada ja näiteks filmi jooksutada, oleks vaja vähemalt 8 GB DDR4 muutmälu. Videomängude jaoks on see tänapäeval samuti miinimum. Kahjuks on erinevate varuprobleemide tõttu maailmas hetkel operatiivmälu hind läinud üsna kõrgeks. Üks Kingston 8 GB mälumoodul maksab 59€ ja selle kasuks otsustame ka meie. Siinkohal peab kindlasti mainima, et kui mäluhulgast tekib puudus, saab vajadusel paari aasta möödudes arvutisse lisada veel ühe sarnase pulga.

Andmekandjatena koguvad tänapäeval populaarsust välkmälupõhised SSD-d, kuid adekvaatse mahuga pooljuhtketas maksab meie eelarve jaoks liiga palju. Samas tavaliseks arvutitööks ja mängimiseks sobib WesternDigitali ühe terabaidine kõvaketas suurepäraselt, arvestades, et hinnaks on vaid 55€. Seetõttu langeb sellele ka meie valik. Vaba raha tekkimisel saab 250 GB (või ka suurema) SSD juurde osta ning operatsioonisüsteemi sellele ümber paigaldada.

Seinast tuleva elektri kasutuskõlblikuks tegemiseks vajab arvuti mõistagi ka toiteplokki. Seda peetakse raalide puhul üheks olulisemaks komponendiks, mistõttu ei tasu kohe kõige odavamat juppi osta. Soovitame tuntud firmasid, nagu näiteks SeaSonic, Corsair, be quiet! või EVGA. Meie arvutisse läheb vägagi viisakas 450-vatine Corsair VS450 toiteplokk, mis maksab vaid 42€.

Kõiki juppe saab muidugi lihtsalt laua peal laiali hajutada ja kokku ühendada, kuid soovitame ikkagi kasutada spetsiaalset korpust. Kuigi neid võib igaühel kodus vanast ajast kolletada mitmeid, siis uuem on alati parem. Soovitame vaid 29€ maksvat BitFenix Novat, mis mahutab kõiki juppe ning näeb samal ajal ilus välja. Õhuvoolu parandamiseks lisame sinna juurde ühe 120 millimeetrise BitFenix Spectre PWM ventilaatori.