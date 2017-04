Mänguarvustus: Sniper Elite 4 on mulle õpetanud, et sõda muudab meid tundetuteks ebarditeks

Sniper Elite 4 on mulle õpetanud, et halb huumor on eluohtlik

Sniper Elite 4 / Level1

Joachim: «Tahad nalja kuulda?»

Dietrich: «Ükskõik mida, et igavust peletada!»

Joachim: «Hitler, Goebbels ja Himmler on kõik koos uppuval laeval. Kes ära päästetakse?»

Dietrich: «Mida sa mõtled! Kas saad aru, et kui keegi meid kuuleb, võime me paksu pahandusse sattuda! Me peame ettevaatlikud olema!»

Joachim: «Ära muretse nii palju, ei kuule meid keegi! See on lihtsalt nali. Mis sa siis arvad – Hitler, Goebbels ja Himmler on uppuval laeval, kes saab päästetud?»

Dietrich: «Jumala eest, Joachim! Ma ei tea! Kes siis saab päästetud?»

Joachim: «Saksa rahvas, Dietrich! Saksa rahvas saab päästetud.»

Järgneb kõikehõlmav vaikus. Kauguses on viivuks vaevu hoomatav mööduva mootorpaadi tuhm podin.

Hetk hiljem kerkib lähedalasuvast põõsast Karl Fairburne ja lõpetab mõlema mehe piinad. Snaiper on aastate jooksul näinud mõõtmatus koguses surma ja see pole teda kõigutanud, kuid ta teab, et pärast selle vestluse kuulmist ei maga ta enam ühtegi rahulikku ööd. Sõjakuriteod ei pea alati verised olema.

Sniper Elite 4 on mulle õpetanud, et ka kõige karmimas rinnas tuksub hell süda

Vägivallast kantud sõjakaoses on lihtne taandada inimelu väärtus olematuks. Me unustame päästikut vajutades, et turmtule ees ei lange enamasti mitte sadistlikud massimõrvarid, vaid tavalised inimesed, kes ajaloo kapriiside tulemusel annavad oma elu suurte juhtide aadete ja ambitsioonide eest. Lihtne on näha vaenlases verest nõretavate kätega barbarit, kes on valmis hoolimatult jalge alla talluma kõik, mida väärtustad. Sellegipoolest peame meeles pidama, et vastasleeri mundri varjus peidab ennast lihast ja luust inimene, kellel rinnas õrn süda. Ja õrnad kopsud. Ja veidi madalamal hell maks. Ja veel allpool väga-väga õrnad munandid.

Karl Fairburne teab seda kõike väga hästi. Töö on talle õpetanud, et iga laia rinna taga peidab end habras süda, mis on justkui loodud kolmesaja meetri kauguselt põõsa kaitsvast varjust aegluubis ribadeks tulistamiseks. Selged helesinised silmad ja läikiv kiiver on kõigest õhkõrnaks kaitsekihiks vedelale ajuollusele, millega saab snaipripüssi kaasabil natside sõjaväebaasides koljutükkidest raamitud seinamaalinguid üllitada. Ning pärast seda, kui üks pahas tujus ameerika snaiper on tervel rügemendil natsidel munandid pulbriks kõmmutanud, jääb hommikusöögilauas kummalisel kombel omlett sardellidega alati puutumata.

Lõppude lõpuks oleme me kõik inimesed, oma tugevuste ja nõrkustega. Karl Fairburne'i tugevus on meie nõrkuste tundmine ning ükski soe süda pole veel suutnud eemale peletada tema poolt teele saadetud külma metallitükki.

Autor: Martin Liivand, Level1