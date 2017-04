MängudeÖÖ loengusaal toob Eestisse suured mängustuudiod

22:00-22:30

How to combine Time Travel, a Video Game and a TV Show: My Narrative Design on Quantum Break

Gregory Louden (Remedy Entertainment)

Gregory Louden, Senior Narrative Designer and former VFX artist, shares secrets and lessons from the narrative design for «Quantum Break», Remedy Entertainment’s time travel action game and TV show experience.

Before joining the games industry, Gregory worked in Visual Effects and Feature Animation for films such as Gravity, Prometheus, Happy Feet 2, Sucker Punch and World War Z amongst others. Currently Gregory is working on Crossfire 2 single player and a TBA project at Remedy Entertainment.

Kuidas kombineerida ajarännet, videomängu ja telesarja: minu kogemus Quantum Breaki stsenaristina

Gregory Louden (Remedy Entertainment)

Vanemstsenarist ja endine visuaalefektide spetsialist Gregory Louden jagab saladusi ja õppetunde Remedy Entertainmenti videomängu ja telesarja hübriidi Quantum Breaki loomisprotsessist.

Enne mängutööstusesse liikumist töötas Gregory filmitööstuses eriefektide ja animatsiooni valdkonnas. Tema resümeesse kuuluvad teiste seas filmid nagu „Gravitatsioon“, „Prometheus“, „Lustakad jalakesed 2“ ja „Z maailmasõda“. Hetkel töötab Louden Crossfire 2 üksikmängu osise kallal ja ka Remedy veel väljakuulutamata projekti juures.

22:30-23:00

VR arcades: present and future

RiftZone, Psühhobuss, Pikseli.fi, Skyron VR, virtuaalreaalsus.ee.

The panelists will openly discuss the current situation and future developments in the local VR arcade scene with representatives from RiftZone, Psühhobuss, Skyron VR, virtuaalreaalsus.ee and Pikseli.fi.

The discussion is moderated by Madis Vasser (EEVR).

VR-arkaadide olevik ja tulevik

RiftZone, Psühhobuss, Pikseli.fi, Skyron VR, virtuaalreaalsus.ee.

Panelistid arutlevad kohalike VR-arkaadide hetkeseisu üle ja lahkavad potentsiaalseid arenguid tulevikus. Paneeli saadavad esindajaid RiftZone, Psühhobuss, Skyron VR, virtuaalreaalsus.ee ja Pikseli.fi.

Diskussiooni modereerib Madis Vasser (EEVR)

23:00-23:30

One Small Step For Man, One Giant Leap For Baltic Gamers

Jonas Brazys (GameOn)

Jonas will be talking about Baltic gamers and what we have already achieved as a community to put ourselves on the gaming industry map. He’ll discuss what we have started doing, what we should keep on doing and what we could do better to make the Baltics a «to go» region for gaming industry leaders.

Jonas Brazys is the co-founder of GameOn expo in Vilnius, Lithuania, and also an eSports journalist and enthusiast. He’s a former eSports show host for the Lithuanian YouTube channel ZaismoDNR.

Üks väike samm inimesele, üks suur hüpe Baltikumi mängijatele

Jonas Brazys (GameOn)

Jonas räägib Baltikumi mängijatest ning sellest, mida siinne kogukond on juba saavutanud, et ennast mängumaailma kaardile upitada. Ta arutab, mida me teeme, mida peaksime edasi tegema ja mida saaks paremini teha, et Baltikum muutuks mängutööstuse liidrite jaoks huvipakkuvaks regiooniks.