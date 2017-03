Mida paljastab «Troonide mängu» seitsmenda hooaja reklaamtreiler?

92-sekundilises videos on näha Cersei Lannisteri, Daenerys Targaryeni ja Jon Snowd, taustaks kõlab pala «Sit Down».

Cersei Lannister / Kuvatõmmis/Youtube

Daenerys Targaryen / wikipedia.org

Jon Snow / wikipedia.org

Nad kõik ihaldavad võimu ja trooni. Klipp lõppeb sellega, et Cersei hingab välja jäist õhku.

«Troonide mängu» seitsmendas hooajas on seitse osa, varasematel hooaegadel on olnud osi kümme.

Sarja produtsentide teatel jõuab esimene seitsmenda hooaja esmene osa HBO kanalil vaatajateni 16. juulil.

Seitsmendas hooajas näeb lisaks peategelastele uusi tegelasi, keda kehastavad Jim Broadbent, Ed Sheeran ja New Yorgi Metsi pesapallimeeskonna söötja Noah «Thor» Syndergaard. Kahte viimast näeb vaid paaris osas, kuid Boradbent teeb pikema rolli, astudes üles viies osas.

Broadbent sõnas leheküljele ScreenCrush, et ta on korraga nii positiivne kui negatiivne tegelane.

Ka seitsmes hooaeg põhineb kirjanik George Martini juba ilmunud raamatuseerial «A Song of Ice and Fire», kuid sellesse on kaasatud materjali selle raamatusarja kuuendast ja seitsmendast osast, mis alles ilmuvad.

HBO teatas 21. aprillil 2016, et sari saab ka seitsmenda hooaja ja võtted algasid 31. augustil 2016. Võtted toimusid eelkõige Põhja-Iirimaal, Hispaanias ja Islandil.

«Troonide mängu» põhitegelasi kehastavad Peter Dinkelage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena Headey, Emilia Clarke ja Kit Harington, uuel hooajal liituvad Jim Broadbent, Tom Hopper ja Ed Sheeran.