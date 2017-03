Video: mehhiklasi üllatas metroorongi «peeniseiste»

«Peeniseistme» paigaldanud aktivistid teatasid, et see ei ole kunstiprojekt, vaidnad panid selle, kuna naistel on avalikes kohtades, ka ühistranspordis, seksuaalse ahistamisega probleeme, edastab The Independent.

/ Kuvatõmmis/Youtube

Nad käivitasid Twitteris ka kampaania #NoEsDeHombres.

Istme juures on tekst: «Sellele on ebamugav istuda, kuid see ei ole võrreldav sellega, millist seksuaalset ahistamist kogevad ühistranspordis naised».

Youtube’i jõudnud video on osa ÜRO naisetvastase vägivalla kampaaniast ja seda on vaadatud üle 800 000 korra.

Videol on näha seda istet vaatavate metrooreisijate hämmeldust, kuid ka meest, kes alguses ei pane peeniseistet tähele. Ta istub sellele, kuid siis tunneb ebamugavust ja hüppab kohe püsti.

Mehhikos käivitati 2009. aastal projekt, milles kolm esimest metroovangunit on ainult naiste päralt, kuid see ei ole seksuaalset ahistamist vähendanud.

#NoEsDeHombres kampaaniaga ühines Mehhiko üks kuulsamaid maadlejaid El Hijo Del Santo, kelle sõnul tuleb võitlust jätakata seni, kuni sõnum on kohale jõudnud.

USA organisatsiooni Stop Street Harrassement esindaja Holly Kearli sõnul keskenduvad seksuaalse ahistamise eest hoiatavad kampaaniad tavaliselt sellele, mida naised tohivad teha ja mida mitte, kuid Mehhiko kampaania on suunatud meestele, olles uuesuunaline.

Sotsiaalmeedias seda kampaaniat kommenteerinute seas on ka vihaseid mehi, kelle arvates viitab see ettevõtmine, et kõik mehed on ahistajad, idioodid ja vähese haridusega «sead».

Oli ka naine, kellele see kampaania samuti ei meeldi. Tema sõnul peaksid naised mõistma, et neil on vennad, mehed ja pojad, kes samuti on kriitika all.