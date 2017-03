Ajakirjanik: FBI juht James Comey tegutseb sotsiaalmeedias varjunime all

Comey paljastas sel kolmapäeval luurejuhide õhtusöögil, et ta kasutab perega suhtlemiseks sotsiaalmeediat ja see hakkas ühele ajakirjanikule huvi pakkuma, edastab gizmodo.com.

James Comey / CHIP SOMODEVILLA/AFP/Scanpix

«Mulle meeldib privaatsus. Mul on Instagramis kinnine konto, millel on vaid üheksa jälgijat, kes on minu sugulased. Nende seas on siiski ka minu tütre elukaaslane. Kellelgi teisel ei ole õigus mu postitusi näha,» teatas FBI juht.

Tehnoloogialehekülje Gizmodo ajakirjanikule Ashley Feinbergile hakkas Comey sotsiaalmeedia kasutamine huvi pakkuma ja ta hakkas uurima.

Feinberg kahtlustas, et Comey sotsiaalmeedia kontod võidi luua ta pereliikmete, naise või viie lapse poolt ja Comey ei kasuta oma nime.

Ajakirjanik leidis FBI juhi poja Brian Comey Twitteri konto ja sealt edasi minnes Instagrami konto. Need kontod olid privaatsed, kuid ta saatis palve, et teda pannakse jälgijaks.

Instagramis liigeldes jõudis ta kellegi Reinhold Niebuhrini, kelle kontol oli üle 3000 foto, kuid vaid üheksa jälgijat. Niebuhr oli tegelikult 1971. aastal surnud teoloog, keda USA endine president Barack Obama pidas oma lemmikfilosoofiks.

Pärast pikka Google’is otsimist jõudis Feinberg jälile, et Comey kirjutas 1982. aastal ülikooli ajal Niebuhrist essee.

Feinberg jätkas Twitteris uurimist ja leidis lõpuks seitse Reinhold Niebuhri nimega kontot, millest üks konto pakkus talle huvi. Tegemist on avaliku kontoga, kuid sealt ei oldud saadetud sõnumeid. Selle kontoga oli haakunud 27 kontot, mis kuuluvad FBIst kirjutavatele ajakirjanikele, meediale, politseile ja president Donald Trumpile.

Kasutajanimi @projectexile7 viitas USA relvastatud kuritegevuse vastasele programmile, mida Comey luua aitas.

Selle konto ainus jälgija on jurist ja Comey sõber ning sel kontol toimuv viitas igal sammul FBI-le.

«Minu leitu ei ole kindel tõendid selle kohta, et @projectexile7 taga on James Comey, kuid on liiga palju kokkulangevusi, seega ei saa see olla keegi teine, kui Comey,» teatas ajakirjanik.

Pärast Feinbergi paljastust muutus nimetatud Twitteri konto väga populaarseks, saades üle 8000 jälgija. Nüüdseks on see kinniseks muudetud.

FBI teatas Feinbergile, et neil ei ole mitte midagi öelda ning Comey ei kinnitanud oma salajaste sotsiaalmeedia kontode olemasolu.