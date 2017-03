Jaan Bachmann: pere ja tuttavad ei teadnudki, et Eestis saab mänguarendust õppida

Kas otsus minna mänguarendust õppima tuli sinu jaoks kergelt või kaalusid sa esialgu mitme eriala vahel?

Võib õelda, et otsus tuli kergelt. Oli valida mitme eriala vahel, aga ükski teine ei tundunud nagu midagi, mida oleksin õppida tahtnud.

Eesti videomängutöötstus on lapsekingades ning seega ei nähta siin veel mängude arendamist tõsiseltvõetava päevatööna. Kuidas suhtusid otsusesse mänguarendust õppida su pere ja tuttavad?

Enamike jaoks oli see pigem üllatus, kuna nad ei olnud kuulnudki, et sellist asja on võimalik Eestis õppida. Üldiselt võeti otsus vägagi positiivselt vastu. Ainuke küsimus, mis muret tekitas oli see, et mis mängufirmad Eestis üldse paiknevad.

Mida mänguarenduse erialal õpetatakse? Millised on need oskused, mis omandatakse?

Õpitakse kõike, mis mänguarendusega seostub, sealhulgas muidugi graafilist disaini ja programmeerimist. Suur osa on ka otsesel mängudisainil ja leveldisainil, mis õpetab kõike mängu arendamise, disainimise ja sellega kaasnevate ohtude kohta. Lisaks on ka detailselt välja toodud mängumootorite õpetus, prototüüpimine, mängugraafika ja mängutööstuse ajalugu.

Milline on üks mänguarenduse üliõpilase koolipäev?

Koolipäevadel on päevas üks kuni kaks suuremahulist loengut. Loengud ise on väga informatiivsed ja enamjaolt ka üsnagi interaktiivsed.

Kas kõik õpivad ühildatud plaani järgi või spetsialiseeruvad õpilased individuaalsetele valdkondadele?

Praeguse seisuga õpivad kõik sama plaani järgi, individuaalselt jagame rolle ainult spetsiifiliste projektide raames.

Mängude valmistamine nõuab kuhjaga proovimist ja harjutamist. Millised on need praktilised ülesanded, millega sa õpingute jooksul kokku puutud?

Hetkel on teemaks mängudele sobiva graafika loomine. Valime sobivaid värviskeeme ning teeme tilesete (joonistatud ruutude kogumik, millest pannakse kokku mängumaailm. toim.). Praktiliste ülesannetega olen kõige rohkem kokku puutunud game jamidel (mänguarendajate kokkusaamine, kus koos väiksemaid mänge valmistatakse. toim.) osalemisega. Seal olen tegelenud nii graafika loomise, programmeerimise kui ka mängudisaini ja levelite disainimisega.

Kuna õpitakse inglise keeles, siis kas valdav osa õppejõududest tulevad välisriikidest?

Välisriikidest õppejõude ei ole tegelikult eriti palju, rohkem on lühiajalisi külalisõppejõude. Inglise keelne õppimine oleneb suuresti sellest, kas klassis on kedagi, kes eesti keelt ei kõnele. Tihti on nii, et kõik ruumis viibivad inimesed on eestlased ning sel puhul toimub loeng eesti keeles.

ZA/UM Stuudio poolt loodav rollimäng No Truce With the Furies / Level1

On sul avanenud võimalus käia mängustuudiotes uurimas, kuidas arendajad tööd teevad?

Võimalusi on olnud päris mitu ja päris kõikidel ei ole ma jõudnud käia. Kõige meeldeejäävam oli külastus stuudiosse Fortress Occident, mis on nüüd tuntud kui ZA/UM. Nägime seal, kuidas ehe mänguarendus toimub - kõik graafikast ja leveldisainist kuni programmeerimise ja dialoogini välja.

Sa oled juba jõudnud valmis teha ka oma mobiilimängu. Kuidas see sündis ja mida see endast kujutab?

See mänguprojekt oli lihtsalt väike katse, et kas suudan iseseisvalt mängitava ja viimistletud mängu valmis saada. Mänguidee ise on lihtne puslemäng nimega “Rails in Motion”, mis sündis minu esimese game jami projektist. Suurem osa mängust valmis enne, kui mänguarendust õppima hakkasin ning seal on palju, mida võiks täiustada, kuid kokkuvõttes läbisin oma katse edukalt ja mäng on Google Play vahendusel saadaval.

Kursuse lõputööna on sul samuti vaja oma mäng esitada. Oled sa enda mängu kallal juba tööle hakanud?

Pooleli on mitu projekti, kõik erinevates staadiumites. Päris kindel veel ei ole, millise neist oma lõputööna valmis teen.

Mass Effect: Andromeda (2017) / Level1

Millised mängud su enda loomingut kõige enam inspireerivad?

Enim meeldivad mulle mängud, millel on huvitav ja sügav narratiiv, aga samas ka põnevust pakkuv märulipool. Lemmikosa mängust on aga alati hästi tehtud ja huvitavad tegelased. Lemmikuks mänguks on kogu “Mass Effecti” seeria, mis on vägagi inspireeriv, kuna selles on olemas kõik, mida ise mängust otsin.

Kui sa saaksid töötada ükskõik millises stuudios, kas Eestis või välismaal, siis millele su valik langeks?

Esikohal oleks kindlasti Bioware, ehk siis “Mass Effecti” tegijad, ning kohe selle järel oleks Blizzard, kes on teinud samuti palju inspireerivaid ja kõrgekvaliteedilisi mänge.

Autor: Martin Liivand, Level1