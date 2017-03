Saage tuttavaks, Indrek Spungin! Helge alatoon peab olema, muidu on mingi sünge s*tt

Kes on Indrek Spungin?

Praegu tulin ma lavalt maha, mängisin pilli ja laulsin. Kui ma teen nii, siis tunnen ennast nagu muusikuna, aga ma tunnen, et ei tahaks end kuidagi muusiku silti külge panna. Aga ma võin kõik olla – olen esineja. Andke mulle ainult lava ja ma lihtsalt istuks selle peal. Muidugi päris jama oleks siis, kui ma ei tea, miks ma siin laval olen. Mingi ennast käivitav momemant peaks ikka olema. Aga üldiselt mulle pakub pinget uidata jah seal kusagil «erinevate kunstivaldkondade vahelisel tühermaal, kus muusika muutub teatrik, ja porno kunstiks.

Räägi lähemalt enda muusikast

Kuigi mul on päris palju selliseid morbiitseid lugusid ka, siis ma hindan kunstis sellist mitmeplaanilisust. Et ei ole ainult nii, et nüüd saad mazhoori ja nüüd minoori.

Alati on igas rõõmustamises terake nuttu. Isegi kui on väga morbiidne lugu, siis mingi helge alatoon peab olema, muidu on lihtsalt mingi sünge sitt.

Sinu outfit on väga sädelev. Kuskohast on pärit Sinu riided?

Ma kannan llitterretuuse. Ostsin need, panin jalga ja siis nad olidki valmis.

Püksid on mingi suvaline ja elutu kalts seni kuni nad minust eraldi staatiliselt püsivad. Minu jalas saavat püksid elektrifitseeritud ja nad muutuvad aktiivseteks robotiteks. Nagu transformer. Ükskõik kui sätendav see litter võib olla, kui see ei liigu, siis ei ole see ka veetlev. Muide, need püksid ostsin ma Helina Ristilt, dream-popi ansambli Zebra Island lauljalt.

Kasutad teinekord ka nime, Chungin Han Minjujui. Palun valgusta.

Kõigepealt vanemad panid mulle nime Indrek. Kui ma kooli läksin ja pidin mingitele suvalistele jorssidele selgeks tegema, et ma olen nüüd Indrek, siis ma hakkasin kahtlema, et kas ma olen ikka Indrek, st samahästi ma võiks olla ükskõik kes. Miks just Indrek? Kelle otsus see nüüd oli, et Indrek. Ma tundsin, et mul peaks olema õigus ise valida, kes ma olen, aga ei osanud seda sõnastada siis.

Siis varapubekana ma otsustasin et ma hakkan korvpalluriks ja palusin Jumalat, et ta saadaks mind NBA-sse, ja et seal oleks rohkem läbilöögivõimet, siis muudaks mu juured Aafrikaks. Ma palvetasin kaks aastat, aga seda ei juhtunud. Hoopis Martin Müürsepp läks NBA-sse. Ja ma olen väga uhke tema üle. Ühesõna, maei suutnud ikka leppida ellega, et olen ming ivalge ahv ja siis mingi hetk me hakkasime Kompoti rajooni (Jõhvi elamurajooni hellitusnimi - toim.) kuttidega hoopis indiaanlasteks, kolisime koplisse ja ehitasime onnid puu otsa ja hakkasime rahupiipu suitsetama. Sest kui sa oled 13-14, siis saad aru, et maailm ei saa sust vapshjee aru ja sa pead ise endale maailma looma. Ühesõnaga, siis seal koplidžunglis sain ma uue nime Chungin ja see jäi külge ja siis ma olingi mingi 20 aastat Chungin. Eelmina aasta tuli mul sooloplaat välja ja ma mõtlesin, et võtaks oma esinejanimeks oma lapsepõlve nime ja nüüd ma olengi jälle Indrek.

