Westminsteri sillal leseks jäänud naine on seni haiglas

Rünnaku korraldas 52-aastane Briti kodanik Khalid Masood, kes politei teatel tegeles varem pisikuritegudega ja sai vanglakaristuse ning radikaliseerus nii vanglas olles kui Araabia Ühendemiraatides elades, edastab Daily Mail.

Surmavalt haavata saanud terrorist Khalid Masood / Stefan Rousseau/AP/Scanpix

Westminsteri sillal oli rünnaku ajal USAst Utah’ osariigist West Bountifulist pärit abielupaar, Kurt ja Melissa Cochran, kes olid Londonis oma 25. pulma-aastapäeva tähistamas.

Kurt ja Melissa Cochran / -/AFP/Scanpix

Kurt Cochran hukkus, ta naine Melissa sai raskelt vigastada ja paraneb seni Londoni haiglas.

Westminsteri silla rünnakus hukkunud Kurt Cochran / TOBY MELVILLE/REUTERS/Scanpix

Muusik Kurt Cochran oli see, keda meedias avaldatud fotodel oli näha silla juures olevale trepile kukkununa, ta naisel murdus parema jala jalaluu mitmest kohast ja paar roiet.

Westminsteri silla rünnakus hukkunud Kurt Cochran / TOBY MELVILLE/REUTERS/Scanpix

Melissa Cochrani sõnul oli 22. märts nende reisi viimane päev ja nad tahtsid veel linnas jalutada, kuid siis saabus ründaja.

Melissa Cochrani ja ta laste aitamiseks käivitati sotsiaalmeedias rahakogumine, praeguseks on koos 75 000 dollarit.

Cochranite sugulased saabusid kohe pärast rünnakust ja Kurt Cochrane’i surmast teada saamist Londonisse Melissat toetama.

Kurt ja Melissa Cochrani pereliikmed / Jonathan Brady/PA Wire/PA Images/Scanpix

Ameeriklanna venna Clint Payne’i teatel on ta õe tervis hakanud paranema ja nad on tänulikud võõrastele, kes nende pere on raskes olukorras aidanud.

Pereliikmed andsid selle nädala alguses pressikonverentsi, kus teatasid, et Melissa Cochran paraneb ja et neil on Kurt Cochraini surma tõttu raske aeg.

Kurt ja Melissa Cochrani pereliikmed / MATT DUNHAM/AP/Scanpix

«Meie jaoks on kõige raskem, et Kurti ei ole enam meiega ja me igatseme teda väga. Ta oli suurepärane inimene, kelle tõttu maailma oli parem,» sõnas Payne.

Pere teatel ei aita viha kandmine terroristi peale neil valust üle saada ega too Kurti tagasi.

Kurt ja Melissa Cochran külastasid ka Šotimaad, Iirimaad, Belgiat, Hollandit ja Saksamaad, saabudes Ühendkuningriiki 3. märtsil.

Politsei tulistas terrorist Khalid Masoodi, kes sai surmavalt haavata ja suri hiljem haiglas.

Westministeri silla ja Briti parlamendihoone lähedases rünnakus hukkus ameeriklane Kurt Cochrane, Londonis elanud hispaanlanna Aysha Frade, inglane Leslie Rhodes ja politseinik Keith Palmer.