Galerii! Tallinn Music Week avas konverentsi president Kersti Kaljulaidiga: mõelge sellest, kuidas ületada vastuolusid tehnoloogiat kasutades

President Kaljulaidi sõnul ületab ja eitab Tallinn Music Weeki lähenemine muusikale piiride ja tarade olemasolu, näidates kuidas loovalt erinevate vaadete vahel kompromisse leida ning püüdes kustutada harjumispäraseid mustreid ja leida ühiseid radu. «Mõelge sellest, kuidas ületada vastuolusid tehnoloogiat kasutades, aga ka sellest, kuidas ennast ja oma vestluspartnereid vastuoludest läbi rääkida seni, kuni saame unistuste ühiskonna, unistuste Eesti. Näidake, mida suudab leidlik vaim ja paindlik meel,» lisas riigipea.

TMW peakorraldaja Helen Sildna: «Tänavuse konverentsi toimumiskoht Vene Kultuurikeskus on meie jaoks sümboolne. Loovuse mõjuga suudame kokku tuua kogukonnad, rahvused ja mõtteviisid. See on ka meie tänaste debattide tuum.»

TMW ulatuslik konverentsiprogramm jätkub täna ja homme traditsioonilises konverentsikeskuses Nordic Hotel Forumis ja Vene Kultuurikeskuses. Konverents kutsub kaasa mõtlema teemadel nagu tulevikutööstus, tehnoloogia, säästlik areng, Euroopa digitaalne tulevik ja meedia mõjuväljade analüüs tõejärgses maailmas. Tähelepanu keskmesse tuuakse muuhulgas Euroopa digitaalne tulevik, brändiuuring Muumidest ja lugu Keenia slummiballetist. Tulevikutööstuse suundade lahkamise ning popkultuuriloo suunanäitajate ja maailmaklassi laulukirjutajate esitluste kõrval pakutakse ka praktilisi kiirkohtumisi ja mentorsessioone.

Konverentsi kõnelejate nimestikus on teiste seas Londoni esimene «öötsaar» Amy Lamé, mõjukas muusikakriitik ja popkultuuriteoreetik Simon Reynolds, Berliini underground klubide platvormi Clubcommission vedaja Lutz Leichsenring, maailma saja loomingulisema ettevõtte hulka kuuluva Sound Diplomacy asutaja ja tegevjuht Shain Shapiro, Eesti Vabariigi kultuuriminister Indrek Saar, Barbara Gessler Euroopa Komisjoni kultuuridirektoraadist, Eesti uus IT juht Siim Sikkut ja teised.