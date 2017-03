Uku Suviste kallim rinnaoperatsioonist: ma ei ole enesekindlam, aga olen seksuaalsem

Oh no, honey, I'm an #angel, I swear. The horns are only there to hold up the halo #dress from @la_fanett prettiesti #lips colored with MUD Sheer "eggplant" #lipstick and Mesauda Milano Aqua #kiss waterproof brown lip pencil (all from @tradehouse_ilukaubamaja) #friday #friyay #badass #purplelips #choker #dressedup #glam #glamorous #cleaveage #hotstuff #girly #femine #fashion #fashionista #ootd #lookinggood #style #blackdress #fridaynight #shinebrightlikeadiamond

A post shared by Merilin Taimre (@paljasporgand) on Mar 2, 2017 at 11:00pm PST