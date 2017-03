Claudia Cardinale muudeti Cannes’i filmifestivali reklaamplakatil saledamaks

Feministid ja Prantsuse meedia ründasid filmifestivali organiseerijaid, et nad muutsid 1959. aastal Rooma rõdul tantsinud Cardinalet reklaamplakati jaoks saledamaks, edastab The Telegraph.

Claudia Cardinale 1959. aastal Rooma rõdul tantsimas / kinoimages.com

Mustvalgel originaalfotol on näha Itaalia staari valges pluusis ja laias seelikus, mis ta ümber keerleb.

Prantsuse naisteorganisatsiooni Ozez Le Feminisme (Julge olla feminist) esindaja Claire Serre-Combe sõnas, et liivakellakujulise kehakuju poolest tuntud Cardinalet on Cannes’i plakatifotol näha tegelikkusest saledamana.

Claudia Cardinale Cannes'i filmifestivali plakatil / Handout/Reuters/Scanpix

Le Monde näitas oma lugejatele, kuidas Cardinalet kõhnemaks töödeldi, andes ka neile võimaluse seda internetiväljaandes proovida.

«Cannes’i filmifestivali plakat on suurepärane, kuid on näha, et seal kasutatud fotot on töödeldud, et näitlejanna saledam paistaks ja sellest on kahju,» teatas väljaanne.

Prantsusmaal on juba mõnda aega olnud avalikkuse kriitika alla ülikõhnad modellid, kellel suure tõenäosusega on anoreksia.

Sotsiaalmeedias kommeneteeriti, et Cardinale foto töötlemine on selge näide kõhnuse kummardamisest ja naisekeha ideaali otsimisest, kuid Cardinale asus fototöötluse kaitsele.

«Seda fotot töödeldi, kuna taheti anda pilt kergusest ja lendlevusest, luues unistuste tegelase. Filmikunstist ei maksa realismi otsida, see on ainult illusioon. Maailmas on märgatavalt tähtsamaid asju,» teatas nüüd 78-aastane itaallanna Cardinale.

Claudia Cardinale / Andrea Raso/Lapresse/Scanpix

Cardinale sõnul oli ta 1959. aastal, mil ta Rooma katusel tantimisest foto tehti, vaid 21-aastane ja ta ei arvanud siis, et saab kunagi Cannes’i punasel vaibal astuda.

Cannes’i filmifstivali juht Thierry Fremaux’ sõnas, et selle aasta festivali poster on hästi vastu võetud.

Claudia Cardinale Cannes'i filmifestivali plakatil / SIPA/SIPA/SIPA/SIPA/Scanpix

Claudia Cardinale sündis ja kasvas Tuneesias, ta sai maailmakuulsaks 1964. aastal filmiga «The Pink Panther», kus ta mängis koos David Niveniga. Lisaks mängis ta mitmes tuntud Hollywoodi filmis, kaasa arvatud 1956. aastal valminud kassahitis «Blindfold», kus ta kaasstaariks oli Rock Hudson. Veel tegi ta meeldejääva rolli 1966. aasta filmis «The Professionals» ja Sergio Leone 1968. aasta eepilises vesternis «Once Upon a Time in the West».

Veel oli ta naispeaosatäitja režissöör Federico Fellini 1963. aasta filmis «8½» ja samal aastal valminud Luchino Visconti filmis «The Leopard».

Cardinale on alates 2000. aastast olnud UNESCO heatahte saadik, kaitstes samas ka naiste õigusi.