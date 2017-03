Prooviabielu-Liisa värskes intervjuus: suhtes mängib kõige suuremat rolli intiimne klapp

«Ma arvan, et suurusjärgus kuskil 70% on oluline intiimne klapp,» ütleb saarepiiga otsekoheselt. Meditsiinitöötajast Liisa sõnul mängivad suhtes muidugi ka teised aspektid rolli, kuid intiimsust peab naine siiski olulisimaks.

Prooviabielu-Liisa: Žiga on hoopiski bi ja mulle meeldib ka naistega suudelda / Liisa blogi

«Kõige tähtsam on see, et sul on teisega hea keemia, sa tahad inimesega koos olla, sa tunned ennast temaga turvaliselt, oled valmis teda usaldama,» loetleb saarlanna üles suhte olulisimad omadused ning lisab, et hea intiimsuhe seisnebki vastastikusel usaldusel.