Kuula: Soome tantsumuusika täht The Second Level avaldas koostöös Ariadnega värske tantsupõrandate vallutaja

Uus singel on kaasakiskuv tantsumuusika lugu, mis ühendab Ariadne ilusa vokaali popmuusika future house'i mõjutustega.

"Sun Comes Up" on produtseeritud Soome legendaarse produtsendi Jaakko Salovaara (JS16) poolt, kelle kätt on olnud tunda ka hittides Darude "Sandstorm" ja Bomfunk MC "Freestyler".

The Second Level. / Promo

The Second Level (Daniel Helenius) on 20-aastane DJ ja produtsent Helsingist, kelle stiil ühendab energilise future house’i, Melbourne bounce’i ja teisi elektroonilise tantsumuusika žanre. Artisti karjääri avapaukudeks olid DJ konkursi võitmine 2014. aastal ning võimalus soojendada DJ-na 15 000 pealist publikut David Guetta kontserdi eel Tallinnas. Weekend Festivalil 2015 võttis ta kokku peo finaali, mängides 30 000 inimesele. See sett jõudis ka Weekend Festivali 2015 filmi. Mullu jõudis The Second Level esinema paljudele festivalidele ja klubidesse. Muuhulgas mahtus toimeka DJ kavasse ülesastumine neljal erineval showl Weekend Festivalil nii Soomes kui Baltikumis, seda 36 tunni jooksul. Praegu töötab artist tipp-produtsentidega uue muusika loomisel ja arendab rahvusvahelist koostööd.