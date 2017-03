Galerii! Staarmuusikud õpetasid mudilasi helisid looma: muusika tegemine on imelihtne?

Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimusid täna meeleolukad koolilastele suunatud töötoad, kus muuhulgas õpiti lihtsate vahendite ja võtete abil looma laule, elektroonilisi muusikapalu ning interaktiivset heliinstallatsiooni, tutvuti erinevate rahvuspillidega ja kergitati katet rütmimaailma ning DJ- ja raadiotöö saladustelt.

Lenna Kuurmaa ja Robert Vaigla / Meisi Volt

Loovaid ja lõbusaid töötubasid juhendasid laulja Lenna Kuurmaa koos kitarrist Robert Vaiglaga, trummar Reigo Ahven, elektronmuusik Taavi Tulev, Ukraina-Eesti bändi Svjata Vatra esiliini-mees Ruslan Trochynskyi ja noor laulja-laululooja Lepatriinu koos klahvigeeniuse Pille Piiriga, samuti endine Raadio 2 juht ja DJ Heidy Purga.

TMW 2017: Lasteprogramm Eesti Lastekirjanduse Keskuses. Lepatriinu / Meisi Volt

Näiteks selgus Lenna töötoas, et muusika loomisel ei ole tähtis instrument, mida kasutada ning loo loomisel võib alustada nii kitarrist kui näiteks tamburiinist, et rütmi ja viisi luua. Lepatriinu paljastas, et helidega mängimine ja produtseerimine on tänapäeval tehtud ülilihtsaks tänu arvutitele. Kui mõni noot ka mööda läheb, saab seda arvutis siluda.

TMW 2017: Lasteprogramm, Ruslan Trochynskyi / Meisi Volt

Vaata galeriist!