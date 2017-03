Õnnetu bänd, kus tullakse ja minnakse

Lähen ja tulen ja lähen ja tulen ja kõik on ikka veel siin...

Kes veel ei tea, siis tõepoolest, möödunud aasta lõpus Põhja-Tallinnast lahkunud Kerli Kivilaane asemel on nüüd bändi naasnud fännidele juba ammu tuttav Maia Vahtramäe. Bänd oma esialgses koosseisus Jaanus Saks alias Wild Disease, Maia Vahtramäe, Kenneth Rüütli alias Kenito, Alvar-Risto Vürst aka Fate, Kaspar Raudkivi alias Mini, Robert Loigom, Hannes Agur Vellend ja Carlos Roos on viimasel ajal stuudios taas palju tööd teinud ja valmimas on palju uusi lugusid.