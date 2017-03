Pildid ja video: Prantsuse kunstnik asus kanamune hauduma

Poincevali performance «Muna» algas eile Pariisis Palais de Tokyo muuseumis ja ta plaanib «pesal olla» kuni 26 päeva, teatab Reuters.

Abraham Poincheval asus kanamune hauduma / Gonzalo Fuentes/Reuters/Scanpix

«Minust saab sõna otseses mõttes kana, tahan oma kehasoojusega haududa kümme tibu,» lausus prantslane.

Poincheval istub muuseumis klaaskuubiku sees toolil, mille küljes on pesakujuline anum munadega.

Kunstnik saab päevas pesalt lahkuda pooleks tunniks, et haudumisprotsess liiga pikaks ajaks ei katkeks. Kehalisi vajadusi rahuldab ta tooli küljes olevasse anumasse.

Poincheval hoiab keha ja pesa soojust mitme enda ümber keritud teki abil ning sööb ingverit ning teisi toite, mis tema sõnul aitavad kehatemperatuuri kergitada.

Kunstniku teatel on teda alati loomad huvitanud ning enda panemine nende olukorda aitab neid paremini mõista.

USA Pennsylvania ülikooli loomakasvatusteadlase Michael Huleti sõnul ei ole inimkeha soojus selline nagu kanade soojus ja seega ei pruugi see haudumisprotsess kulgeda tavapäraselt.

Teada on, et kana kehatemperatuur on inimkeha temperatuurist kõrgem ja seega ole Poinchevali kehasoojus haudumiseks piisav.

«Tean varasemaid juhtumeid, kus inimesed on üritanud kanamune haududa, kas siis teaduslikul eesmärgil või tibude päästmiseks, kuid need katsed ei ole hästi lõppenud. Sellistel tibudel on tavaliselt arenguhäireid,» selgitas Huket.

Abraham Poincheval on ka varem oma etteastetega tähelepanu äratanud. Mõni aeg tagasi elas ta kolm nädalat kahe kivikamaka sees, kuhu oli tehtud tema kehakujuline õõnsus, et ta end natuke liigutada saaks.

2014. aastal elas kunstnik kaks nädalat karutopise sees, süües vihmausse ja putukaid.