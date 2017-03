MängudeÖÖ mänguarvustus: Horizon: Zero Dawn

Guerilla Gamesi uhiuus Horizon: Zero Dawn lasi end niivõrd kaua oodata, et minu esmased tunded jõudsid vahepeal jahtuda ning mida lähemale mängu ilmumiskuupäev jõudis, seda apaatsemaks ma muutusin. Iga uue treileriga võttis teos aina enam geneerilisema ilme.

Ma olen seda kõike ju varem mänginud, mõtlesin ma, lükates PlayStation 4 eksklusiivmängu oma oodatud teoste nimistus aina kaugemale ja kaugemale. Nüüd, mil Horizon: Zero Dawn läbi on mängitud võin nentida, et jah – olen tõepoolest seda kõike ennegi näinud. Aga see pole teps mitte halb asi!

Mänguarvustus: Horizon: Zero Dawn / Level1

Horizon: Zero Dawn on kolmanda isiku vaates avatud maailmaga seiklusmärul, millel on (tänapäeva AAA-mängudele omaselt) rollimängude mõjutusi. Avastavav ala on hiiglaslik ning mitmekülgne, peites endas rohkem saladusi, kui esmapilgul arvata võiks. Maad asustavad mitmed erinevad hõimud, ent lisaks nendele on rohelised väljad, liivased lagendikud ning lumised nõlvad koduks ka mitmetele erinevatele robotloomadele ja -lindudele. Mängija asetatakse punapäise küti Aloy saabastesse, kelle eesmärgiks on kergitada saladuseloor esmalt enda minevikult ning seejärel eelnimetatud fauna päritolult. Sellele järgneb pikk, ent mõneti tuttavlik teekond, millega saab sisustatud rohkem kui vaid mõni õhtu – minul läks mängu läbimiseks pisut üle 30 tunni, mille jooksul said tehtud kõik põhimissioonid ning ports kõrvalisi ülesandeid.

Teose lugu on piisavalt adekvaatne, ent mitte midagi enneolematut. Me ei leia siit fantastilist eepost, mis viiks videomängudes leiduvad narratiivinormid uuele tasemele ning tekitaksid järgnevate aastate jooksul hulgaliselt arutelu selle üle, kas videomängud on kunst või mitte. Lühidalt öeldes, Horizon: Zero Dawn ei ole loojutustamise koha pealt võrreldav näiteks teise Sony suurteose The Last of Usiga. See aga ei tähenda, et lugu oleks halb – tegu on täiesti korraliku ulmejutustusega, mis pakub piisavalt pinevust ja pinget, et hilistel õhtutundidel magamamineku asemel järgmine missioon ette võtta. Olgugi, et osad süžeepöörded paistavad juba kaugelt horisondilt (sõnamäng vägagi tahtlik) silma ning stsenaristid krutivad pinget rohkem, kui resultaat seda väärt on.

Kirjutamine hiilgab aga mängu peategelase juures. Aloy on üks viimase aja ägedamaid protagoniste – mitte ainult ei ole värskendav näha videomängu eestvedaja rollis naiskarakterit, aga just sellist, kes on tavapärasest normist kõrvale kaldudes kirjutatud. Kui reeglina võitlevad mängudes figureerivad naistegelased mingite konkreetsete stigmadega – sa kakled päris hästi... tüdruku kohta – siis siinkohal ei mängi Aloy sugu rolli. Ta on hea kütt mistahes standardite järgi, mitte ainult „parim naiste arvestuses“ või midagi muud säärast. Temasse suhtutakse austusega, teda võetakse tõsiselt ning neiu suurimateks võitudeks ei ole pisaratest üleolek, kui elu teele takistusi heidab (see muidugi ei tähenda, et neidis oleks totaalselt emotsioonitu), vaid reaalsed vallutused surmavate vaenlaste üle. Tegelase mõjutused on ilmselged ning häälnäitleja Ashly Burch on suurepäraselt Aloy'e elu sisse puhunud. Ma olen reeglina nn „kohustuslike järgede“ vastu, ent Aloy on niivõrd sümpaatne tegelane, et tahaksin temaga tulevikuski seigelda, kasvõi lisapakkides.