Ameerika filmiakadeemia jätkab PricewaterhouseCoopersiga koostööd

PwC võttis juhtunus vastutuse ja selgitas, et nende töötajad Martha Ruiz ja Brain Cullinan on juhtunus süüdi, edastab The Telegraph.

Martha Ruiz ja Brian Cullinan / VALERIE MACON/AFP/Scanpix

Uurimine näitas, et Brian Cullinan saatis Twitteris naispeaosa Oscari saanud näitlejannale Emma Stone’ile õnnitluse vahetult enne seda, kui ta pidi Beattyle parima filmi nimega ümbriku andma. Ta andis kogemata ümbriku, milles oli parima naispeaosatäitja nimi ja film, milles ta mängis.

Martha Ruiz ja Brian Cullinan / Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix

Ameerika filmiakadeemia president Cheryl Boon Isaacs sõnas, et 2018. aasta Oscari galal keelatakse lava taga nutitelefonide ja tahvelarvutite kasutamine.

«Oscarite tseremoonial toimunud vea taga oli PwC. Ameerika filmiakadeemia uuris juhtunut ja leidis, et PwCga jätkatakse koostööd, kuna enne selle aasta viga ei olnud probleeme ette tulnud ja koostöö on olnud pikaajaline,» teatas Isaacs.

Isaacs lisas, et edaspidi jälgib ja kontrollib PwC juht Tim Ryan rokem kõike, mis seondub Oscari-galaga.

Alates järgmisest aastast on PwCst lisaks võitjate nimedega ümbrike jagajatele ka kolmas isik, kes koos gala läbiviijatega istub kontrollruumis ja jälgib toimuvat.

PwC teatel ei lubata sellel aastal vea teinud Brian Cullinani ega ta kolleegi Martha Ruizi enam kunagi Oscari-galale ümbrikke üle andma, sest nad rikkusid reegleid.

Warren Beatty ja Brian Cullinan / USA TODAY Network/USA TODAY Network/Sipa USA/Scanpix

Oscari-gala segaduse lahendamine / Matt Sayles/AP/Scanpix

Segadus Oscar-galal, paremal Warren Beatty / Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix

Enne selle aasta «ämbrisse astumist» kulges Ameerika filmiakadeemia ja PwC koostöö 83 aastat viperusteta.

Keerulise olukorra lahendas filmi «La La Land» produtsent Jordan Horowitz, kes sai aru, et tegelikult pidi parima filmi Oscar minema linateosele «Moonlight». Ta sõnas mitu korda, et parim film on «Moonlight», mitte «La La Land», kuig pealtvaatajad pidasid seda gala üheks vimkaks.

Lõpuks said «Moonlighti» esindajad kuldse kujukese.