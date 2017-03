Mis on e-sport?

Mida need arvutite või mängukonsoolide taga istuvad e-sportlased siis teevad, et kümned miljonid noored neid nii kiiva huviga jälgivad? Lühidalt öeldes - võisteldakse üksteise vastu virtuaalsetes mängudes, et võita kopsakatest auhinnafondidest rahalisi autasusid ning pälvida tuntust, et tagada lihtsam edasipääs järgmistele turniiridele.

«Virtuaalne sport on reaalne sport» / Level1

Kuna aga mänge, milles tänapäeval mõõtu võtta saab, on väga mitmeid, siis üldiselt keskenduvad professionaalsed e-sportlased vaid ühele kindlale mängule, milles üritatakse saavutada maksimaalselt hea tase. Nähkem seda kui traditsiooniliste spordialade analoogi, kus sportlased keskenduvad samuti spetsiifilisele alale. Ei ole just väga tavaline, et tippkorvpallurid tegeleks ka maailmatasemel kuulitõukega või vastupidi. Täpselt sama loogika kehtib ka e-spordi puhul.

Võistlusmängud

«Virtuaalne sport on reaalne sport» / Level1

E-spordi alla ei kuulu kaugeltki mitte iga videomäng, mis eales ilmunud. Virtuaalspordi kaks peamist voolu on eelkõige reaalajastrateegiamängud ning tulistamismängud. Neist esimesest on välja kasvanud nn MOBA (multiplayer online battle arena) tüüpi mängud, mis tänapäevaks on saanud e-spordi üheks kõige popimaks žanriks. MOBA-des on vastamisi kaks viieliikmelist meeskonda. Mõlema ülesandeks on jõuda vastase baasi ja see hävitada. Kuigi kirjeldus tundub üsna lihtne ja otsekohene, siis praktikas on tegu väga keerulise taktilise ülesandega. Pidevalt tuleb langetada keerulisi matemaatilisi otsuseid ja iga pisemgi valearvestus võib kalliks maksma minna.

Kaks suurimat MOBA-t on League of Legends ja Dota 2 (Defense of the Ancients 2), millel on kahe peale kokku ligi 113 miljonit aktiivset igakuist mängijat. Kõik neist pole kindlasti professionaalsed e-sportlased, just nagu iga poisike, kes käib õues jalkat mängimas ei kuulu meisterliigasse. Sellegipoolest viitab statistika sellele, kui massiivne on e-spordist huvitunute

Reaalajastrateegiamängude läbi aegade suurim staar on olnud Starcraft. Teos on alati olnud Lõuna-Koreas tunduvalt populaarsem kui läänes, kuid sellegipoolest on vaieldamatult tegu e-spordi ajaloo kõige menukaima strateegimänguga. Teose mastaapsust näitab kõnekalt asjaolu, et kuigi originaalsele Starcraftile (1998) on ilmunud ka järg Starcraft 2 (2010), siis e-spordis on hetkel aktuaalsed veel mõlemad.

MOBA-de järel on populaarsuselt järgmine žanr tulistamismängud, mille vaieldamatuks valitsejaks on Counter-Strike:GO. Tegu on juba pika ajalooga Counter-Strike’i seeria 2012. aastal ilmunud uusima versiooniga. CS:GO puhul on tegemist mänguga, milles mängivad üliolulist rolli välkkiired refleksid ja kaartide viimse detailini tundmine. Meeskonnad on taaskord viieliikmelised ning matš lõppeb siis, kui üks tiimidest on täies koosseisus elimineeritud.

«Virtuaalne sport on reaalne sport» / Level1

Hetkel on tulistamismängude maailma tõusev täht aga eelmisel aastal ilmunud Overwatch, mis erineb CS:GO-st oma klassisüsteemi poolest. See tähendab, et mängijatel on lahinguväljal väga erinevad ülesanded sõltuvalt sellest, milline tegelane on valitud. Näiteks on mõned karakterid efektiivsemad oma kaaslaste tervendamises kui vastaste hävitamises. Overwatchi levikule aitab kaasa selle lõbus ja multikalik väljanägemine ning üsna madal lävend uutele mängijatele. Tihiti on just viimasena mainitud omadus üks olulisemaid faktoreid, mis tagab mängu edukana püsimise, kuna kasutajasõbralikkus meelitab ligi rohkem huvilisi ja võimaldab mängul pidevalt kasvada. Overwatchile pühendatud 1000€ suuruse auhinnafondiga turniir on hetkel aset leidmas ka Eestis, kus mõõtu võtavad nii kohalikud kui ka mõned välismaa meeskonnad. Turniiri finaalile on huvilistel võimalik kaasa elama tulla 8. aprillil Solarise Apollo Kinos toimuvale MängudeÖÖle.