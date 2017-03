TMW valgustab ära Balti jaama ning Telliskivi vahelise tee ning alustab õhtuste kontsertidega pealavadel

Täna täitub Balti jaamast Telliskivisse kulgev Reisijate tänav valgusinstallatsioonide, muusikaelamuste ning nii päevaseid kui öiseid kulgejaid kosutava tänavatoiduga. EKA tudengite «Otsetee» nimelised valgus- ja heliinstallatsioonid loovad ligipääsu kujuteldavasse ruumidesse ja tasanditele ning kunstnik Emer Värki poolt raudteejaama tunnelisse loodavad installatsioonid juhatavad teed nädalavahetuse suurimale tantsumaratonile Balti Jaama Tunnel. Lisainfo siin.

13.15–16.00 Koolilastele suunatud töötoad Eesti Lastekirjanduse Keskuses kus muuhulgas õpitakse lihtsate vahendite ja võtete abil looma laule, elektroonilisi muusikapalu ja interaktiivset heliinstallatsiooni ning kergitatakse katet DJ- ja raadiotöö saladustelt. Juhendavad Lenna Kuurmaa, Reigo Ahven jt. Lisainfo siin.

13.00-18.45 toimuvad tasuta linnalavakontserdid Nordic Hotel Forumis, Viru Keskuses, Solaris Keskuse Apollo raamatupoes ja Signature House disainimajas. TMW koduhotelli Nordic Hotel Forumi sviidis esinevad punkpoeedist elu- ja etenduskunstnik Indrek Spungin ning indierocki bändid Go Away Bird ja Frankie Animal. Solaris Keskuse Apollo raamatupoes astuvad lavale esinevad Kanada kolledžiraadio hip-hop'i tabelite valitseja Def3 ja Rootsi trubaduur Albert af Ekenstam. Lisainfo siin.

17.00 Muusikaajakirjanikud, kes on aastakümneid jälginud ja mõjutanud mõtlemist muusikast, otsivad vastuseid küsimusele, kas puhtaid žanreid ja ideoloogilisi vastandumisi tänapäeva muusikaväljal enam eksisteeribki. TMW pop-up kohvikus toimuval avalikul vestlusel osalevad popkultuuriloolane Simon Reynolds, muusikaajakirjanik Kieron Tyler ja KEXP raadio programmijuht Kevin Cole. Lisainfo siin.

18.30 Avalik vestlus «Linnamõtlejad kapist välja!» kohvikus Must Puudel. Värskeid arenguid ajapanganduse, jagamismajanduse, kogukonnaettevõtluse ja linnaruumi teenuste disaini valdkondades vaagivad teiste seas Telliskivi Loomelinnaku juht Jaanus Juss ja Eesti Pimedate Liidu juhatuse liige Jakob Rosin. Lisainfo siin.

18.00–19.00 algavad TMW õhtuse muusikaprogrammi kontsertpeod: Made in Canada ehk Kanada muusika kiirkursus Von Krahlis, Fenno Ugria ja Seto Folk lava Hopneri majas, noorteõhtu «Tuled peale!» Kultuuriklubis Kelm, Birdeye Entertainment lava klubis Sinilind, «Paranoia» õhtu KuKu kunstiklubis ning TMW avakontsert «Radio Head Rewritten» ja sellele järgnev muusikaprogramm Kultuurikatlas.

19:00 TMW muusikaprogrammi ametlik avakontsert «Radio Head Rewritten» Kultuurikatla Katelde Saalis. Kontserdil kuuleb muuhulgas valitud palu Steve Reichi teosest «Radio Rewrite». Kristjan Järvi, nüüdismuusiku Gene Pritskeri ja beatboxi maailmameistrist Bellatrixi triot saadab kontserdil tuntud Eesti muusikute kooslus Glasperlenspiel All Stars.

Pääsu avakontserdile tagab eelmüügist ostetud üksikpilet, festivali toetajapass ning delegaadipass.

Viimased avakontserdi piletid hinnaga on müügil Piletilevis.

Avakontserdi pilet tagab pääsu ka samal õhtul kell 20.00 Kultuurikatlas algavale TMW kontsertõhtule.

20.00 algaval TMW 2017 avaõhtul Kultuurikatla kahes saalis esinevad teiste seas taas Kristjan Järvi, Bellatrix ning Gene Pritsker – sedakorda sajaprotsendiliselt elektroonilise kavaga «Rip Up the Stage», samuti tuntud šoti unelmpopi meister C Duncan, Einstürzende Neubauteni asutajaliikme Alexander Hacke ja Berliini tänavareivi Love Parade kaasasutaja Danielle de Picciotto tandem, samuti uue aja põnevamaid Eesti artiste Mart Avi, Maarja Nuut jt

TMW õhtuse muusikaprogrammi kava siin.