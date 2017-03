Kopenhaageni tänavaprostituudid saavad töötada kiirabiautos

Olsen sõnas BBCle, et tänavaprostituute ohustab pidev vägivald, 45 protsenti nendest puutub sellega kokku igapäevaselt, samas bordellides töötavatest prostituutidest langeb vägivalla ohvriks vaid kolm protsenti.

/ Panther Media/Scanpix

Sexelance kiirabiauto on mõeldud tänavatel töötavatele prostituutidele, kes saavad seda kasutada tasuta. Autot on valvamas vabatahtlikud, kes samas kaitsevad prostituute nii väga moraalsete kodanike kui vägivaldsete klientide eest. Kiirabimasinas on ka teated, et kui klient kasutab vägivalda, siis kutsutakse politsei ning prostituudid peaksid võtma võimudega kontakti, kui nad satuvad inimkauplejate ohvriks.

Taanis on seksi müümine alates 1999. aastast seaduslik, kuid sellest ei tohi kasu saada. Sellest hoolimata on seksitöötajatel keeruline oma töö jaoks korterit üürida või turvamehi palgata.

Olseni teatel on kiirabiautos nii kondoome kui libestit ning masinas on tänu generaatori tõttu soe.

Osa seksitöötajatest pidas kiirabiauto sisutust liiga askeetlikuks ja selle tõttu muudeti seda mugavamaks, näiteks toodi pehmeid patju ja pleede.

«Tegemist ei ole ainult seksimasinaga, vaid eesmärgiks on prostituutidele näidata, et nad saavad end vajadusel kaitsta ja neil on ka õigused,» lisas aktivist Olsen.