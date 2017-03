Avalikkus nõuab, et Madeleine McCanni vanemad teeksid valedetektoritesti

Selle aasta 3. mail möödub kümme aastat Madeleine’i kadumisest Algarves Praia da Luzis asuvast suvituskorterist, mida McCannid üürisid, edastab The Sun.

Madeleine McCann / Police/PNS/©Photonews / TopFoto/Scanpix

Care2Petitions leheküljel on nüüd üleval teade «Public want the McCann’s to take voluntary lie detector test» (Rahvas nõuab, et McCannid teeksid vabatahtlikult valedetektoritesti) ja sellel on juba 26 000 toetajat.

Gerry ja Kate McCann 2007. aastal pärast tütre Madeleine'i kadumist / ROGER VIKSTR/Scanpix

«Meie arvates peaksid McCannid kasutama juhust, mis aitaks neil lõpetada spekulatsiooni, et nemad on seotud oma tütre kadumisega ja selle kinnimätsimisega,» seisab leheküljel.

McCannide esindaja Clarence Mitchelli sõnul on see nõudmine absurdne ning Kate ja Gerry ei tee seda testi, sest neil ei ole midagi varjata.

«Valedetektoritesti tegemine ei ole kohustuslik. Igaüks võib käia välja absurdseid nõudmisi ning nüüdne oli Kate ja Gerry McCanni vastu juba mitmes selline. Kuna seda petitsiooni ei esitatud parlamendi ametlikul leheküljel, siis ei paku see parlamendisaadikutele huvi,» teatas McCannide esindaja.

Juba varem kritiseeriti kadunud tüdruku vanemaid, et nad välismaal olles oma lapsed omapäi suvituskorterisse jätsid ja lähedal asuvasse restorani õhtusöögile läksid.

Kolmeaastane Madeleine McCann oli koos oma 27-kuuste kaksikutest õe ja venna Amelie ja Seaniga magamas, kuid kui vanemad õhtusöögilt tagasi saabusid olid kaksikud alles, kuid Madeleine oli kadunuid.

49-aastane Kate McCann ja 48-aastane Gerry McCann, kes elavad Rothleys, on veendunud, et nende tütar, kes peaks nüüd olema 13-aastane, on seni elus ja nad on mitmel korral lubanud, et jätkavad ta otsinguid.

McCannide sugulaste ja sõprade sõnul võimalda tänapäevane sotsiaalmeedia «lüüa risti» ja «põletada tuleriidal» ükskõik keda ning ka Madeleine'i vanemad ei ole sellest pääsenud.

Ligi kümne aasta jooksul on Briti ja Portugali politsei saanud Madeleine McCanni kohta sadu vihjeid, kuid need ei ole aidanud tüdrukut leida.