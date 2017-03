Kuula: Liis Lemsalu üllitas uue helge muusikavideo igatsusest

Lemsalu sõnul on «Sinuga koos» lugu, mis sündis läbi aususe ja lihtsuse ning väljendab igatsust hinges. «Loo video peegeldab pala sõnumit ja lisab visuaalse mõõtme sellest, mida inimesed teevad ja kuidas end tunnevad siis, kui nad on kodus ja ootel. Tahtsime tuua kuulajani ühe helge pildi, mis seda kaunist ja siirast ootust illustreerib,» jutustab Liis.

«Veetsime mitu päeva Berdi stuudios ja tegime oma laulukirjutajate laagri, et näha kas ja kuidas tuleb. Meeldiva üllatusena oli juba esimeste minutitega suund selge ning peale seda voolas lugu nagu iseenesest. Viis ja sõnad tulid kuidagi orgaaniliselt üheskoos ja kogu produktsioon oli üks harmooniline kulgemine,» avab laulu kirjutamise tagamaid üks autoreid Ewert Sundja.

Äsja aasta produtsendi ja miksija tiitlitega pärjatud Bert Prikenfeld Liisi uue singli sünnist: «Laias laastus sain inspiratsiooni meie koostööst just tol hetkel kui esimesed viisijupid, akordid ja rütmid olid mu uue trummimasina peal laiali layerdatud, sealt edasi läks juba kõik väga ladusalt».

Värske pala video valmis ühe pika tööka ning meeleoluka päevaga. Produktsioonijuht Laura-Lisete Roosaar video saamisloost: «Produktsiooni puhul oli keeruline ajastus. Nimelt oli kindel soov, et video tuleks välja koos singliga märtsi lõpus ajal, mil õues on, võimalik, et hall sombune ja külm. Visioon nägi aga ette mõnusalt laisklevat suvepäeva, mistõttu oli välistatud eksterjööri näitamine pildis. Kuid suvefeelingu ning ootuse saime videosse sellegipoolest ning helgust ja igatsust on ka silmailuks küllaga».

Liis on oma uue singliga laval juba homme, reedel, 31. märtsil Tallinn Music Week’il. Lisaks uuele muusikale üllatab lauljanna ka uuenenud bändi ning uue kõlaga. «Loodan väga, et homme saavad võimalikult paljud meid nägema-kuulma ja pildi ette sellest, mis suunas oma tegemistega hetkel liigun,» õhkab Liis.

Esimest korda astutakse uues koosseisus avalikkuse ette kell 14.30 Velveti Linnalaval ning kell 20.30 vanusepiiranguta Venus Club’i kontserdil.