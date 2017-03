Õnnitlused! Staarmetroseksuaal Vaido Neigaus vahetas tööd

Enne kodumaalt lahkumist töötas metroseksuaal juuksurina, sama teed on läinud ta ka naabrite juures. Vaido jagas sõpradega infot, et on liitunud German Saare ilusalongiga ning kuni märtsi lõpuni on kõik tema teenused -20%.

Kes Soomes ja juuksurit otsib, siis nüüd on teada, kuhu oma sammud seada tuleb.