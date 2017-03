VAU! Eesti modelli disainitud ehted Bondi filmi kaunitari kõrvas

Anni Jürgenson

Anni tegemisi on kajastatud nii Jaapani kui ka Portugali moeajakirjas Vogue.

Nüüd on aga neiu disainitud kõrvarõngad jõudnud Holliwoody näitlejatari kõrva. Nimelt kandis näitlejatar Eva Green, kes on mänginud ka James Bondi filmis, just Anni disainitud kõrvarõngaid ja seda kuulsas Jimmy Kimmeli jutusaates.

Noor modell ja ehtekunstnik jagas rõõmsat sõnumit ka kõikidele oma fännidele. Kuigi suurem osa kuulsused on harjunud kandma hirmkalleid ehteid ja kleite, siis Anni Jürgensoni kõrvarõngad maksvad kõigest 50 dollarit. Õigem oleks vist öelda kõrvarõngas, sest tegemist on ühe kõrva ehtega.

Vaata lisaks SIIT!