Hendrik Toompere jr auhinna toonud lavastusest: see sattus minu kätte läbi Lembit Ulfsaki

«See on kummaline, et kui elus asjad juhtuvad, siis just ühe korraga, nüüd on aga ilmselt järgmised kümme aastat vaikus,» sõnas ta ja kinnitas, et Draamateatri «Väljaheitmine ehk ühe õuna kroonika» oli äärmiselt suur töö, vahendab ERR.

«Lavastus sattus minu kätte läbi Lembit Ulfsaki,» selgitas lavastaja ja kinnitas, et Ulfsaki Leedu kolleeg soovitas talle seda materjali uurida ning kuna tal endal polnud enam mingit ambitsiooni lavastada, siis soovitas ta Toompere jr'ile.

«Materjal on suhteliselt otsekohene ja kohati robustne, aga see käib selle maailma ja temaatikaga kokku.»

Küsimuse peale, kas temast võiks saada uus «Eesti hea lavastaja», vastas Hendrik Toompere jr, et paberite poolest on ta siiski näitleja ning jätkab näitlejana ka Eesti Draamateatris.