Jälle voodis! Kalvi-Kalle ja Heleni prooviabielu sai ootamatu jätku

Helen tõstis viimasel päeval Pertti uksest välja ning varsti astus sisse Kalvi-Kalle.

Tsiteerides Kalvi-Kallet: «Jou, rahvas, hakkab Kalvi-Kalle ajastu!»

Hommikul jättis Kalvi-Kalle Heleniga hüvasti ja pages korterist nagu pattuteinud abielumees kunagi.

Öö näitas, et Heleni ja Kalvi-Kalle prooviabielu sai mitteametliku ja kaameratele enamasti püüdmatu jätku.

Prooviabielu / TV3

Liisa aga murdis Steni südame. «Mina austan ja jumaldan Liisat,» tunnistas Sten. Liisa aga palus Stenil asjad kiiresti kokku korjata ja ära minna.

«Elu ongi vahepeal karm ja antud saates on mitu kandidaati. Ka järgmine meesterahvas tahab võimalust ja mul ei jäänud muud üle,» seletas Liisa. «Žiga murdis minu südame, nii et asi on õiglane.»