Stilist Gerly Tinn paljastas, kuidas ta 20 kilo alla võttis: kui sa ainult kapsast sööd, hakkab see ajudele

«Ma annan endast kõik, et veel natuke läheks, sest eesmärk ei ole veel saavutatud,» tunnistas Tinn.

Gerly sõnul pole tal kunagi kaalu pärast elu elamata jäänud. «Ega siis kehamassiindeks ole pöördvõrdeline õnnega. See tähenda, et mida väiksem kehamassiindeks, seda õnnelikum sa oled. Otse loomulikult ei ole mul midagi tegemata jäänud ja olen elanud täisväärtuslikku ja rõõmsat elu. Aga niikaua, kui ma ennast mäletan, olen mingit dieeti pidanud ja tahtnud alla võtta,» rääkis ta.

Gerly on läbi proovinud kõikvõimalikud dieedid. Ta naljatas, et kui korraldataks olümpiamängud enim dieete alustanud inimese alal, siis tema oleks esikolmikus.

«Puhas piin on see kapsasupi söömine. Kaal natuke langes, sabatups kasvas taha sellest kapsasöömisest... Aga need on sellised lühiajalised ja ei mõju. See muidugi ei tähenda, et nad teistele ei pruugiks mõjuda,» ütles Gerly.

Gerly suutis ainult kapsasuppi süüa nädal aega. «Vesi, kapsas, tomatit... Siis muutusin loomingulisemaks ja panin tšillit ja sojapastat. Aga kui sa sööd ainult kapsast, siis see hakkab mõistusele. Sa näljas ei ole, sest kapsasupist võid iga poole tunni tagant kõhu täis pugida, aga see hakkab sulle lihtsalt ajudele. See ei ole maitsev ja elust tahaks natuke rõõmu tunda ka.»

Gerly seletas, et tema elu muutus kahe aasta eest, kui ta läks toitumisnõustaja juurde.

«Seda alustades teadsin kindlalt, et ma keeldun loobumast kartulist, lihast, piimast, puuviljadest, juurviljadest ja leivast,» ütles ta. «Ma olen aru saanud, et mulle ei sobi selline toitumine, et täna söön ainult salatit ja tükikese šokolaadi. Ma tahan ikkagi süüa kolm korda päevas ja tavalisi, häid asju.»

Nüüd on Gerlyl väga kindel graafik, millal ta midagi sööb.

«Endalegi üllatuseks avastasin, et mul ei ole seda programmi keeruline teha,» sõnas Gerly. «Ma ei mõtle üldse toidust, sest mul on ette kirjutatud, mida ma sööma pean. See on väga kerge.»

Sünnipäevadele minnes sööb ta kodus kõhu täis ja kui tekib mingi küsimus, räägib ta asja nõustajaga läbi.

«See ei tähenda, et istun kodus nelja seina vahel ja ei tee midagi. See ei tähenda ka, et elu on lust ja lillepidu, et selle programmi järgimine on üks lõputu valsikeerutamine õitsvas õunapuuaias. Mul on ka murdumisehetki, aga neid ei tohi palju olla. Ei saa olla nii, et kord nädalas söön jäätist.»

«Alustades olin 39 aastat vana. Sain aru, et ma ei saa üksi hakkama. Olin kõik need dieedid alustanud omapäi. Sain aru, et mul on vaja, et keegi kurjustaks ja tutistaks ja jalaga tagumikku paneks. Üksinda ma ei tee seda, mul peab olema kuri juht ja õpetaja kõrval,» tunnistas Gerly.

Tallinn Fashion Week 25.03.2016 - lava taga ja lava ees. Mart Haber; Anu Saagim; Gerly Tinn / Erlend Štaub