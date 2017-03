Nädala kõige ägedam trall United Colors of Love ehk the ultimate UV pidu

United Colors of Love – need on värvid, mis ühendavad.

/ Ööklubi 9/11

«See tähendab, et kui Sa soovid sellest peost osa saada, saad ka Sina endale UV-maalingu, et sulanduda ühisesse värvide välja – nii päästame valla kõige ilusamad värvid enda seest, sest ka armastus on sisetöö, tants on sisetöö, muusika on sisetöö! Sellest tuleb ultimate UV-värvide pidu,» rõõmustab klubi üks eestvedajaid, väsimatu reivar Tarmo Kull.

Lisaks kehakunstile klubi glitteri-haldjate Janne, Edvardi ja Fada poolt, maalib kunstnik Macey Muse maalib peo käigus oma uue maali, mis saab nimeks «United Colors Of Love».

STAFF: 9/11

MUSIC: house & techno

DJ:TYPE-O, EQ, MANUEL MAUER (BER), TAAVI TIIRMAA, JO-L, MIHKEL PRUUS ja TARMO KULL.

Pidu Facebookis.