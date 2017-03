Juba varsti Eestis! 8 fakti prantsuse new wave jazz-bändist Nouvelle Vague

- Bändi nimi, Nouvelle Vague viitab prantsuse kino 60ndate aastate samanimelisele (tõlkes «new wave») liikumisele. Nende muusika on inspireeritud sama ajastu kohvikukultuurist ja uutest jazzivooludest.

- Bänd koosneb duost, Marc Collinist ja Olivier Libaux’st, kes on bändi ajaloo jooksul koosseisu kutsunud erinevaid naisvokaliste, muuhulgas ka Johnny Deppi eksabikaasa Vanessa Paradisi. Paljud naislauljatrid, nagu Camille, Phoebe Killdeer, Mélanie Pain ja Nadéah Miranda, on just Nouvelle Vague’iga esinemist saanud tuule tiibadesse ja soolokarjääri alustanud.

- Bänd avaldas esimese albumi 2004. aastal ning seda saatis kohe edu, püsides edetabelites 39 nädalat. Album müüs maailmas üle 200 000 eksemplari.

Prantsuse new wave jazz-bänd Nouvelle Vague / Promopilt

- Depeche Mode’i laulja Martin Gore on Nouvelle Vague’i lauljatari Mélanie Painiga laulnud lugu «Master and Servant».

- Nouvelle Vague’i kontsert toimus Eestis esmakordselt 5 aastat tagasi märtsikuus Nordea (siis Nokia) kontserdimajas täissaalile. Bänd ei pidanud paljuks ka kohaliku elu-oluga tutvuda – käidi kohalikus kultusbaaris Levist Väljas ning avaldati soovi külastada ka täitsa kodust Eesti pidu – selleks osutus konsterdi produtsendi Tarmo Tuvikese sünnipäevapidu Kalamajas!

Produtsent Tarmo Tuvike ja Nouvelle Vague lauljanna / Erakogu

- Viimasel albumil «I Could Be Happy», mille tuuri raames nad ka Tallinnas esinevad, on esmakordselt originaallood: prantsusekeelsed «La Pluie Et Le Beau Temps» ja «Maladroit» ning inglisekeelsed «Loneliness» ja «Algo Familiar».

- Nouvelle Vague on kaverdamises meister. Kuidas otsustatakse, mis suunas kuulsa looga minna? Võti on lihtsuses. Lihtne jääb kummitama. Muuhulgas kaverdatakse kuulsate punkbändide, nagu The Cure, Ramones, The Clash loomingut.

Prantsuse new wave jazz-bänd Nouvelle Vague / Promopilt

- Nouvelle Vague’i live on elamus omaette. Naisvokalistid on tuntud selle poolest, et nad annavad laval endast tõesti kõik – tantsivad, hüppavad, võtavad kingad jalast, veeretavad end põrandal. Sest nad on päris tõelised ja ehedad prantslannad!

