Elu24 video! Get Your Gun muusikud astuvad TMW raames lavale uue projektiga, kus löövad kaasa ka eestlased

Elu24 kohtus Viru keskuse linnalava kontserdil kahe venna Andrease ja Simoniga, kes on eestlastele tuntud Taani menubändist Get Your Gun. Elu24 uuris, millise projektiga seekord lavale astutakse ning mis kutsub neid iga natukese aja tagant tagasi Eestisse esinema.