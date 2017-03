Video: Moskva meeleavalduse fotot võrreldakse Raffaeli Jeesuse maaliga

Sotsiaalmeedias hakati seda fotot võrdlema Itaalia renessansikunstniku Raffaeli 1507. aasta maaliga, millel on näha Jeesuse ristilt mahavõtmist ja kandmist, edastab iltasanomat.fi.

Naise kandmisest tegi foto fotograaf Maksim Šipenkov, kelle arvates meenutab see foto 16. sajandi maali.

Moskva meeleavaldusel tehtud foto / Kuvatõmmis/Youtube

Raffaeli Jeesuse ristilt võtmise maal / wikipedia.org

Fotoagentuuri EPA jaoks pilte teinud fotograafi sõnul sai ta kohe aru, et naise kandmine märulipolitsenike poolt on uudisväärtuslik, kuid ta ei arvanud, et see pilt nii populaarseks saab.

Šipenkovi teatel tegi ta selle foto Moskva Tverskaja tänava ääres, kus ta jälgis ja salvestas sündmusi koos kolleegiga.

Lätis tegutseva venekeelse uudistelehekülje Meduza teatel kannab pildil olev naine nime Olga Lozina, ta on oma hariduselt füüsik.

Lozina andis sellele leheküljele intervjuu, milles sõnas, et ta oli just lahkunud koos ema ja õega McDonadsist kui märulipolitsei Tverskaja tänava sulges ja üritas rahvamassi edasiliikumist takistada. Lozina jäi märulipolitsei lõksu, üritades piiramisrõngast pääseda. Ta astus tänaval oleva suure lillepoti peale, et ümbrust paremini näha ja teha kindlaks, kuhu ta peaks liikuma, kuid politsenikud tõmbasid ta alla ja võtsid kinni. Sama tehti ka ta ema ja õega.

Venelanna teatel ei teinud märulipolitseinikud talle viga, vaid kandsid üsna hellalt, viies ta politseiautosse ja toimetades politseijaoskonda.