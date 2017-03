Video: senaator John McCain nimetas Kim Jong-uni «hulluks paksukeseks»

Lõuna-Korea ja USA meedia teatel oli Kim ameeriklasest poliitiku märkusest äärmiselt solvunud.

McCain mainis Kimi, kui rääkis kanalile MSNBC Põhja-Korea raketikatsetustest ja USAle pidevalt tehtavatest sõjaähvardustest.

John McCain / Matthias Schrader/AP/Scanpix

Senaator kutsus lääneriike tegutsema juustu- ja veinimaia Kimi vastu enne, kui on liiga hilja.

«Hiina on praegu ainus riik maailmas, mis suudab mõnevõrra Kim Jong-uni, seda Põhja-Koread juhtivat hullu paksukest kontrolli all hoida. Hiina saaks ühe nädalaga lõhkuda Põhja-Korea majanduse, kuna Põhja-Korea on Hiinast majanduslikult sõltuv,» selgitas McCain.

Ta lisas, et Hiina ei ole seni Põhja-Korea vastu samme astunud, kuid hiinlased peavad saama lõpuks aru, et see riik ohustab nii USA kui maailma julgeolekut, võides käivitada globaalse sõja.

Põhja-Korea ähvardas selle kuu alguses USAd, et kui USA saadab «kasvõi ühe kuuli» Põhja-Korea suunas, siis tehakse USA maatasa.

Kim Jong-un / KNS/AFP/Scanpix

McCain on ka varem Põhja-Koread ja selle liidrit kritiseerinud, kuid kuna sel korral tuli jutuks juhi kehakaal, siis oli see Kimi jaoks äärmiselt solvav.

Kim Jong-un / KCNA/Reuters/Scanpix