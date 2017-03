Dubai printsess kinkis Prantsuse linnale üks miljon dollarit

Enamik prantslasi ja välismaalasi ei tea, kus see väikelinn asub, rääkimata selle linna nime õigest hääldusest, kuid sel nädalal on Prantsuse meedia nimetatud linnast palju kirjutanud.

1100 elanikuga Excenevex’ linnavalitsus kinnitas, et nad said sai printsess Latifa Bint Maktoumilt suure summa ja nad on selle eest tänulikud. Kogu raha tahetakse kulutada lastele, kaasa arvatud laste suure mänguväljaku ehitamisele.

Printsessi esindaja teatel on Dubai kuningliku pere liikmel seal villa ja ta tahab, et ta väike tütar sõbruneks kohalike lastega ning lastepargis oleks see võimalus olemas.

Excenevex’ linnapea Pierre Fillon sõnas, et praegune lastepark asub Genfi järve liivasel kaldal ja see ei meeldi printsessile.

«Kui ollakse pärit Dubaist, siis on liiv vastumeelne, pigem eelistatakse roheala,» teatas linnapea.

Excenevex’ turismikeskuse lehekülje kohaselt on järveäärne ala nii kohalike kui turistide seas populaarne, seal saab päikest võtta ja ujuda, kuid seal toimuvad ka kontsertid.

Linnapea sõnul on Dubai printsess juba nagu kohalik, elades linnas pikki perioode, mõnel aastal isegi kuus kuud korraga.

Uus laste mängupark plaanitakse rajada järveäärsele alale, kus paregu on rohumaa.