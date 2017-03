Nõid-Nastja: Stockmanni vaateaknal rippuv meigitud mees on palju hullem kui õudukas

Nõid-Nastja: Inimestel on ju valikuvõimalus, kas minna õudusfilme vaatama või mitte. Minu meelest on hoopis palju hullem, kui Stockmanni vaateaknal ripub suur reklaam, kus mees on meigitud ja kontsakingadega. Seda sa näed igal juhul.

Mulle ei meeldi ka tänapäevased multikad. Need karakterid on nii kurjad, nende žestid ja miimika... Lapsed ju kopeerivad kõike.