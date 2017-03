Andrus Kivirähk: pastorid tehku enne kirikud korda ja siis hakaku alles õudusfilme keelama!

Andrus Kivirähk: «Harry Potteri» kinolinadele jõudmise ajal käis ka ärakeelamise jutt. Pastorid arvasid, et lapsed õpivad luua seljas lendama ja nõiduma. Kui pastorid ei saa aru ega tee vahet, mis on muinasjutumaailm, või usuvad, et õudukate kollid on päriselt olemas, on kahju küll.

Endal neil ripub kiriku seinal risti löödud laip. Tehku enne kirikud korda ja siis hakaku midagi ära keelama. Lapsed oskavad filmil ja päriselul väga hästi vahet teha.