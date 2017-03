Teravmäed saavad lisaks seemnehoidlale ka «viimsepäeva raamatukogu»

Nüüd avatakse seemnepangas ka niinimetatud viimsepäeva raamatukogu, World Arctic Archive, kuhu pannakse digitaalsel kujul inimkonna jaoks tähtsad raamatud, edastab Daily Mail.

Teravmägedel asuv seemnepank / /Caters News Agency/Scanpix

Esimestena panevad sinna oma digiraamatud, mis peaksid üle elama väga ekstreemsed tingimused, kaasa arvatud tuumasaõja, Brasiilia, Mehhiko ja Norra. Suurriigid nagu USA, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa ei ole veel teatatnud, millal nad projektiga liituvad ja millised raamatud hoiule panevad.

Digiraamatuprojekti taga on firma Piql, mis kasutab mitmed andmesalvestusseadmeid, kuid mitte kõvaketast.

«Arvame, et meie tehnoloogia suudab säilitada kirjutisi ja dokumente 1000 aastat,» sõnas Piqli esindaja Katrine Loen Thomson.

«Viimsepäeva raamatukogu» asub kolmandas säilituskambris, kus igikeltsa tõttu on väga jahe ja temperatuur on kogu aeg konstantne, olles paik, mis aitab inimkonna kultuuriväärtusi alles hoida.

Teravmägede seemnepangas on umbes 860 000 seemnenäidist, mahutades kokku 4,5 miljonit seemnenäidist, kuid digitaalne raamatukogu tuleb kindlasti suurem.

Teravmägede seemnepanga sisevaade / Junge, Heiko/AP/Scanpix

Teravmägede saarestik kuulub Norrale alates 1920. aastatest. 42 riigi poolt allkirjastatud lepingu kohaselt on Teravmäed demilitariseeritud tsoon ja seega ei saa seal sõjalist konflikti aset leida. Maailmas on veel kümneid seemnepanku, kuid need võivad kas looduslike- või inimtegurite tõttu ohtu sattuda.

Ekspertide sõnul peaks inimkonna vajadused olema ekstreemsete olude tekkimisel rahuldatud, sest säilitatakse nii keha kui vaimutoitu.

Teravmägede seemnepangas hoiul olevaid seemneid / Junge, Heiko/NTB scanpix/Scanpix