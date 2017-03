Rita Rätsep: eesti mees on valdavalt siiski vastutustundetu

Rita: Lahutus lahutuse järel on muutunud trendiks. Paljud naised trambivad jalgu ja ütlevad, et mulle ei meeldi, ma ei soovi, ma ei taha, ei pinguta, ei huvita. Naised lahutavad isegi kergekäelisemalt, kui mehed. Võib-olla on see kättemaks meestele, kelle pärusmaa see siiani on olnud.

Naise roll on loomulikult olla kodu süda. Aga naine tuleb ka ju töölt, on väsinud. Ta ootab, et teda toetatakse, et aidatakse poes käia, koristada ja süüa teha. See on igati õigustatud. Pole ju õiglane, kui naine panustab toidulauale sama palju kui mees, ja siis nõutakse, et ta teeks ka kõiki koduseid töid.

Paljud naised lähevadki lahku, kui mees ei aita koristada või lapsi lasteaeda viia või nendega õppida. Kõigil meestel pole neid oskusi ja nende vastutuskoorem on tööl tihti suurem. Samas on see ka naistel täna väga suur. Konflikt tulebki sellest, et maailm on muutunud, nagu ka rollid.