Pildid: Ann-Sofie Johansson ja Natalia Vodianova korraldasid Los Angeleses eksklusiivse H&M õhtusöögi

Väärikate külaliste seas olid Chrissy Teigen, Orlando Bloom, Hailey Baldwin, Kate Mara, Sasha Lane ja Lucky Blue Smith, kes olid rõivastatud kollektsiooni «Conscious Exclusive» rõivastesse, mis jõuavad valitud H&Mi kauplustesse ja e-poodi müügile 20. aprillil.

H&Mi «Conscious Exclusive» kollektsioon on kõrgmoekollektsioon, mis on valmistatud kestlikest materjalidest. Kollektsiooni sihiks on viia H&Mi jätkusuutlikkuse innovatsioone edasi kestliku moetuleviku suunas. Selle aasta kollektsiooni hulka kuuluvad lisaks naisterõivastele ka meeste- ja lasteesemed ning orgaaniline parfüüm.

«Tunnen uhkust H&Mi «Conscious Exclusive» kampaanias osalemise üle. On suurepärane näha kollektsioonis esindatud kestlike kangaste valdkonnas tehtud edusamme. See näitab teed kogu moetööstusele jätkusuutlikuma tuleviku suunas,» räägib Vodianova.

««Conscious Exclusive» annab võimaluse unistada ning luua esemeid, mis on samal ajal nii uuenduslikud kui kaunid. On lahe näidata, mida on kestlike materjalidega võimalik saavutada. Näitena saab tuua kollektsiooni kuuluva õrna plisseekleidi, mis on valmistatud BIONIC®-polüestrist,» tõdeb H&Mi loovnõustaja Ann-Sofie Johansson.

Intiimne õhtusöök toimus SmogShoppe’is, mis on USA üks jätkusuutlikumalt disainitud linnaruume. Sisenemisel nägid külalised installatsiooni, mille keskmes oli kollektsiooni «Conscious Exclusive» üks olulisemaid disaine, unenäoline plisseekleit, mis loodud randadest kogutud plastikjäätmetest.