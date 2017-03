Bensiinivaraste fotod sotsiaalmeediasse riputanu sattus politsei kriitika alla

Vantaas tegutseva ettevõtja Isto Mäkineni sõnul ei jäänud tal enam teist võimalust, kuna vargad on väga nahaalseks muutunud.

Mäkineni sõnul riputab ta varaste pildid kõigile näha vaid sel juhul, kui politsei ei ole varast teolt tabanud ja tema kohta puuduvad isikuandmed.

Ettevõtja lisas, et möödunud aastal toimus bensiinivargusi mitu korda nädalas, sel aastal on olnud harvemini.

«Ma ei oska öelda, kas bensiinivargused on vähenenud kahtlusaluste näopiltide postitamise tõttu või on mingi teine põhjus,» lausus Mäkinen.

Soome politsei teatel võib kahtlusaluste isikute piltide panemine sotsiaalmeediasse tuua kaasa tagajärgi ja uurimise, kuna seaduse järgi tohib kahtlustavatest isikutest fotosid avaldada vaid politsei.

«Selliste piltide puhul tuleb arvestada, et neid võidakse liigitada auhaavamise, eraellu tungimise ja solvangute levitamise alla. Kui isik kahtlustab, et temalt on midagi varastatud, siis tuleb pöörduda politsei poole,» sõnas Helsingi politsei kriminaalpolitseinik Tuomo Lotta.

Ta lisas, et isik, kellest tema loata on sotsiaalmeediasse pilt pandud, võib nõuda pildi panija teguviisi uurimist ja karistust.

«On hea, et bensiinivaraste kohta on andmeid, kuid firma omanik ei saa hakata politseinikuks, sest see võib temale probleeme ja politseiuurimise kaela tuua,» selgitas politseinik.

Lotta tõi näite Helsingis juhtunu kohta, milles kaupluse kassa juures olid fotod vargustes kahtlustavatest.

«Saime teate, et ühes poes on üleval fotod isikutest, keda kahtlustatakse seal vargustes. Kuid kui kohale läksime, olid fotod eemaldatud, sest poe omanik ei soovinud politsei sekkumist. Arvame, et tulevikus sellised juhtumid, milles ettevõtjad hakkavad politseitööd tegema ja võivad ise selle tõttu uurimise alla sattuda, võivad sageneda,» sõnas politseinik.