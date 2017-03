MÄNUGUDE ÖÖ/ Mis on cosplay ja millega seda süüakse?

Cosplay ajalukku jättis oma märgi maha ka 1952. aasta ulmemessi maskeraad, mil üks osalejatest ilmus kohale eevaülikonnas. See andis innnustust ka teistele ning alasti cosplayerid hakkasid edaspidi messidel osalema igal aastal. Lõpuks tõi see trend kaasa cosplayerite seas tuntud reegli: "Alastiolek pole kostüüm!". Osaline alastus jäi siiski lubatuks, kuid ainult juhul, kui see aitab kaasa tegelase elutruule kujutamisele.

The Rocky Horror Picture Show

Teine kostüüm, mis ennast ajalukku kirjutas, oli esindatud 1962. aasta ulmemessil. Cosplayeril oli tol korral kaasas kehastatava tegelase relva „koopia", mis sülgas tuleleeki. Sellest intsidendist tulenevalt on kõikidel üritustel osalevate cosplayerite atribuutika rangelt reguleeritud.

1975. aastal mängufilmi “The Rocky Horror Pictur Show” linastusele ilmunud inimesed olid riietatud juba karakteritele tõetruudesse kostüümidesse ning suhtusid tegelaste kehastamisse täie tõsidusega.

Järgnevate aastatega muutusid cosplayerite kostüümid üha elutruumaks. Varasemalt vaid Hollywoodi filmitööstusele saadaval olnud kostüümid, grimm ja tehnika muutusid kättesaadavaks ka lihtsurelikele. Cosplay kultuur hakkas levima üha aktiivsemalt ning subkultuuri järgijate arv on iga aastaga vaid kasvanud.

Põhjusi, miks otsustatakse kulutada kuid oma lemmiktegelase kostüümi valmistamisele, investeerida suuri summasid messidel osalemiseks ning veeta tunde või isegi päevi rahvarohketel üritustel poseerides, on mitmeid.

PÕHJUSED COSPLAY'ks

Austusavaldus tegelasele

Psühholoogide sõnul hakkame me tahes-tahtmata ajapikku kopeerime meile sümpaatse inimese kehahoiakut, kõneviisi, liigutusi ja muid pisidetaile. Eriti hästi on see nähtav laste puhul. Nad püüavad imiteerida oma lemmiksangarite kõnepruuki, käitumist ja riietust ning järgi teha oma lemmikute trikke. Cosplayerid on oma tegelase imiteerimise viinud kõrgemale tasemele, püüdes olla oma lemmiku võimalikult elulähedane koopia. Selle põhjuseks on muidugi austus oma armastatud tegelase vastu.

Väljamõeldud karakteriks kehastumine pakub ka lõbusat võimalust põgeneda oma argipäevaste murede eest. Inimene saab sellisel viisil olla kasvõi lühikest aega keegi muu peale iseenda.

Kogukond

Cosplay üks suurimatest tõmbenumbritest on asjaolu, et seda saavad praktiseerida kõik, olenemata soost, rassist, rahvusest, vanusest, välimusest, tervislikust seisundist ja sissetulekust. Taoline võrdsustav element koos osaliste vähese arvu ja suure kirega oma hobi vastu on olnud aluseks tugeva ning kokkuhoidva kogukonna tekkele.

Nii mõnigi on tunnistanud, et cosplayerite kogukonna parim osa on sallivus kõigi liikmete suhtes. "Ei oma tähtsust, kuidas sa välja näed või kes sa oled. Sa kuulud kogukonda, mis on nagu suur pere. Ning see paneb mind igal aastal meie kokkutulekut pikisilmi ootama“, teatas iga-aastasel New Yorki koomiksimessil osaleja.

Paljud cosplayerid on tunnistanud, et on leidnud tänu oma hobile lähedasi sõpru, kuna ühildavaks faktoriks osutus kirg mõne tegelase või teose vastu. Mõni on tunnistanud, et cosplayerina avalikule messile minek on tema jaoks ainus viis saada osa seltskondlikust elust. Cosplayeri rüü toimib omanäolise sillana inimeste vahel. See loob sobiva ettekäände teistele lähenemiseks ja vestluse alustamiseks, mis omakorda võib tuua kaasa mingisuguse suhte tekke.