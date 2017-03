TMW Jutud/ Galerii! Raudmees Tanel Padar: rock’n roll ei ole surnud. Ta on lihtsalt tervislikum

Üheks teemaks paisati õhku küsimus, kas klassikalise rokkari kuvand kui selline on hääbumas.

Kui meelemürkide asemel on tõusvas joones tervislik eluviis ja iga päevaga muutub populaarseks veganlus, siis mis saab rock’n rollist?

On ju enamus surematut rokiklassikat sündinud just meelemürkide mõju all, tuues näiteks Rolling Stones’i või Pink Floyd’i loomingu.

Tanel Padar tunnistab, et ka temal on olnud kohanemist uue elustiiliga ja alguses oligi kõige suurem hirm selle ees, mis tema loomingust saab. Kui oled harjunud loomeperioodis meelemürke tarvitama, nõuab aega ümberõppimine:

«Ja ega need bändilaagrid ka mingid paastulaagrid polnud – seal tegeleti ikka põhiasjaga. Kui jäi põhiasja kõrvalt aega üle, mängiti pilli ka»

TMW 2017: Talks ehk Jutud. Sex & Plants & Rock’n’Roll – Must Puudel / Meisi Volt

Nüüd on Tanel aga kindel, et muusikat saab ka teha teisiti, kainena.

«Kuigi enne tulid lood lihtsamalt, olid kõik kuidagi ühte auku. Tegelesid kahe asjaga korraga. Nüüd aga teed loomingut nii, et suunad kogu energia sellesse tegevusse».

Kui Juhan Kilumets esitab teistele vestlusringis osalejatele küsimuse, kas Taneli looming on võrreldes viie aasta taguse muusikaga kuidagi kannatanud, avaldab Kristi Roosimägi arvamust, et muusika on alati hea olnud ja aina paremaks läheb. «Nüüd lihtsalt on Tanelil parem vorm. Ja kuna Eestis on suur alkoholiprobleem, siis mis saaks suurepärasem eeskuju olla, kui meie esikrokkar ütleb, et ta enam ei joo vaid teeb nüüd sporti. Enam paremaks minna ei saa»

Selle peale lisab Tanel oma tuntud huumorimeelega, et mõne jaoks ei saa jällegi see halvemaks minna.

Antropoloog, Raivo Alla jagas arvamust ja lisas: «Kuna Tanel hakkas koolis käima ja ka sporti tegema, siis psühholoogiliselt hakkas tema muusika paremini kõlama, ka see, mis on eelnevalt tehtud».

Küsimusele, kas ajal, mil on aktuaalne liig alkoholitarbimine ja rasvumisprobleem, on vaja noortel on seda iidolit ja eeskuju. Või on veel ka neid, kes seda «vana rokkarit» igatsevad, arvab Tanel, et need otsused, mis tema vastu võtab, on puhtalt egoistlikud. See, et tema otsused avaldavad mõju pereisadele ja noortele, on ainult hea. «Siiski, põhilised eeskujud peaksid olema vanemad, mitte mingi rokkstaar».

Kas tänapäeval kohtab mehi-naisi, kes üritavad elus hoida rokkari kuvandit ja kui tobe see võib välja näha, siis Tanelil on selle kohta tabav mõte:

«Kindlasti on inimesi, kes hoiavad rokkarikuvandit au sees. Aga kui keskeakriisis vaevlev mees paneb selga kulunud nahkjaki, kätte kindad, jalga nahksed püksid ja istub tsikli selga, ei näe ta eriti kuri rokivend välja. See on tema n-ö alter ego, mida ta käib välja elamas. Ka minul on vaja välja elada. Teen seda laval, et lavavälisel ajal olla rahulikum mees ja ka parem inimene».