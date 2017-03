Kaunil kergejõustiklasel ja ilusaadikul Ksenija Baltal on vahva hobi

Ksenija innustab uue ilusaadikuna naisi olema elujaatavad, väärtustama tervislikke eluviise ning leidma vaatamata kiirele elutempole siiski aega ka iseendale.

Toitumisharjumustest rääkides paljastas staarsportlane, et ta ei tarbi gluteeni. Selgus ka tema vahva hobi - nimelt armastab suurepärases vormis Ksenija ka süüa teha. Tema lemmikuks kokaks on maailmakuulus staarkokk ja telenägu Gordon Ramsay, kes on tuntud oam väljaütlemiste ja temperamendi poolt. Ksenijat see loomulikult ei häiri, sest ta ka ise on elava loomuga.