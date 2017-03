Bella Thorne avameelitseb: ma vihkan vallaliseelu!

19-aastast staari on viimastel kuudel seostatud mitmete inimestega, nende seas on näiteks Tyler Posey, Charlie Puth, ning ta tunnistas Twitteris, et ta ei naudi vallaliseelu.

«Ma vihkan seda, kui ma pole suhtes!» säutsus Bella.

Alles hiljuti kurtis Bella, et kuulsa inimesena on väga raske suhet leida.

«Hollywoodis deitimine on maailma halvim asi. Inimesed on sotsiaalmeedias pöörased ja kahjuks käin ma inimestega, kellesse on armunud paljud tüdrukud. Nad on nii armunud, et tahavad mind tappa. Sõna otseses mõttes sain Twitteris tapmisähvardusi,» seletas Bella.